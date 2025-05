La tennista italiana nella top 5 mondiale dell’ATP, Jasmine Paolini, si gioca una storica vittoria agli Internazionali d’Italia contro Gauff. E se del talento immenso della tennista azzurra si è parlato in lungo e in largo, non si hanno invece molte informazioni riguardo alla vita privata della Paolini, che in una delle ultime interviste si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piuttosto.

In una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Jasmine Paolini ha ammesso di non avere un fidanzato in questa fase della sua vita, ma di essere concentrata sulla carriera. “In questo momento non ho una relazione sentimentale. Ma penso che un rapporto, se sano, possa solo fare del bene”. Dalla Toffanin, Jasmine Paolini ha ammesso come sia complicato costruire una vita sentimentale essendo sempre in viaggio.

Jasmine Paolini e il possibile fidanzato: “Sarò pronta”

Nel caso la vita dovesse decidere di presentarle una persona speciale, la tennista italiana si è detta pronta a ricevere il dono. In una vecchia intervista concessa a Verissimo su Canale Cinque, la finalista degli Internazionali di Roma 2025 ha ammesso:

“L’amore per ora non è per niente facile con la vita che facciamo, siamo sempre in giro – spiegava la tennista – Cerco di avere una cerchia di amici che mi sostiene. E se un giorno arriverà sono qua, pronta”. Intanto la campionessa si gode la mostruosa crescita nel suo campo e gli affetti di famiglia, in attesa di capire cosa potrà accadere in amore.

