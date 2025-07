Jasmine Paolini - protagonista a Wimbledon 2025 - si è raccontata di recente anche a proposito della sua vita sentimentale.

Il tennis italiano e femminile ha una stella imprescindibile, quella di Jasmine Paolini: negli ultimi 3 anni è riuscita ad ergersi a volto più rappresentativo della categoria mettendo a segno una serie di conquiste che sono già impresse nella storia sportiva italiana.

Lo scorso anno è stato da sogno ma anche questi primi mesi del 2025 le hanno donato una soddisfazione dopo l’altra e si spera che anche a Wimbledon 2025 segua la medesima scia. C’è un tema parallelo però che appassiona i fan ma che presenta più coni d’ombra che zone di luce: la vita sentimentale della tennista.

Jasmine Paolini ha un fidanzato? Un interrogativo che impazza tra gli amanti della cronaca rosa e che può essere risolto con una duplice risposta.

Jasmine Paolini, riservata in amore ma pronta ad innamorarsi: “Priorità allo sport, però…”

La riservatezza è il dogma prioritario; Jasmine Paolini non ama mettere in pubblica piazza gli affari riguardanti la sua vita privata ma ciò non implica la mancanza di curiosità in merito. Infatti, è stata lei stessa in alcune interviste recenti a dare qualche piccolo indizio in pasto agli appassionati di gossip: “Se sono single? Sì, ma se arriverà l’amore mi troverà pronta”.

Pare quindi che Jasmine Paolini non abbia attualmente un fidanzato ma di certo non si preclude la bellezza delle emozioni che tipicamente coincidono con una storia d’amore: “Un rapporto sano può solo fare bene”, spiegava la giovane tennista – come riporta Fanpage – volendo sottolineare forse forse come vita privata e sportiva possano coniugarsi come valore aggiunto per entrambi i contesti. Pochi indizi anche sui social: “Sul web lascio spazio alla mia parte sportiva” – ha spiegato Jasmine Paolini – “Sono una persona riservata”.