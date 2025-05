Internazionali d’Italia 2025: quanto ha guadagnato Jasmine Paolini con la doppia vittoria

“Queste due settimane sono state come un sogno”. Con queste parole a corredo di varie immagini, Jasmine Paolini commenta sui social l’incredibile avventura vissuta agli Internazionali di Roma 2025 godendosi, ora, un po’ di meritato riposo prima di ricominciare a sfoggiare la sua racchetta in giro per il mondo ma anche il montepremi da star guadagnato con la doppia vittoria agli Internazionali d’Italia 2025.

Sorridente e super felice per i risultati raggiunti, la Paolini è entrate nella storia del tennis italiano e internazionale, ma anche nella lista degli sportivi che, nel corso della carriera, hanno guadagnato di più. Come è noto, i montepremi dei tornei di tennis sono cospicui e importanti e la cifra che, secondo indiscrezioni avrebbe guadagnato Jasmine Paolini, lo confermerebbero. Diventata ormai una piacevole realtà del tennis italiano, con le vittorie di Roma, la Paolini avrebbe guadagnato cifre davvero importanti come fanno sapere le indiscrezioni che circolano sul web.

L’importante cifra guadagnata da Jasmine Paolini

Gli Internazionali d’Italia 2025 sono stati faticosi per Jasmine Paolini che, però, è riuscita a combattere la fatica portando a casa una doppia vittoria e una cifra importante che va ad accrescere il suo patrimonio. Concludendo il percorso sul terreno di Roma, la Paolini che, con la vittoria nel singolo è diventata la numero 4 al mondo – ha incassato quasi 900 mila euro: 877.390 per la precisione.

A questa cifra, si deve aggiungere il premio che Jasmine Paolini e Sara Errani hanno guadagnato vincendo la finale del doppio contro le belghe Mertens e Kudermetova ovvero 400.560 euro, circa 200mila euro a testa. Sommando tutti i premi, la Paolini ha così incassato oltre un milione di euro che va ad aggiungersi ad un patrimonio stellare pari a 8,5 milioni di euro guadagnati da quando ha cominciato a giocare portando a casa numerose vittorie.

