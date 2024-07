Una nuova settimana e nuovo punteggio aggiornato per il ranking WTA di tennis e con particolare attenzione al piazzamento di Jasmine Paolini. Sostanzialmente sono da menzionare poche novità rispetto alle gerarchie che valgono per le prime dieci posizioni con l’azzurra – ora impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024 – che resta la prima per il nostro Paese e continua ad insidiare il podio.

Irraggiungibile per Jasmine Paolini nel ranking WTA di tennis la prima posizione, almeno per il momento. per la 39esima settimana consecutiva primeggia Iga Swiatek con ben 11.005 punti. Vantaggio di quasi 3000 punti sulla seconda classificata ovvero la statunitense Coco Gauff. Seguono per il terzo e quarto posto Aryna Sabalenka (Bielorussia) ed Elena Rybakina (Kazakistan). Arriviamo così al quinto posto di Jasmine Paolini nel ranking WTA aggiornato a quota 5.373 punti.

Ranking WTA aggiornato: la situazione delle tenniste italiane dietro Jasmine Paolini

Jasmine Paolini nel ranking WTA aggiornato è dunque più che doppiata dalla prima in classifica ma le finali del Roland Garros e Wimbledon hanno comunque contribuito a rendere stabile la sua quinta posizione. Ma qual è il piazzamento delle altre tenniste italiane?

Scivola di 15 posizioni Elisabetta Cocciaretto che dunque rende vano il trionfo di Losanna e si porta in 61a posizione nel ranking WTA aggiornato. Guadagna due posizioni invece Lucia Bronzetti attualmente numero 65. Si prosegue con Martina Trevisan al numero 76 e chiude Sara Errani che passa dal 95o al 91o posto del ranking WTA aggiornato.