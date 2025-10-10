Jasmine Paolini ottiene la vittoria contro Iga Swiatek e raggiunge le semifinale del WTA 1000 di Wuhan

La grande vittoria di Jasmine Paolini

Mentre a Shanghai si sta tenendo il torneo ATP 1000 per il tennis maschile che sta creando non poche polemiche per le condizioni atmosferiche al limite in cui gli atleti stanno gareggiando, a Wuhan è arrivato alle semifinali il torneo WTA 1000 per le tenniste donne che vede come una delle protagoniste l’italiana Jasmine Paolini. La tennista toscana infatti è riuscita a conquistare l’accesso alla semifinale grazie ad una super prestazione contro la numero due al mondo, la polacca Iga Swiatek, battuta per 2 set a 0 in un match dominato dall’inizio alla fine.

L’atleta azzurra infatti è riuscita a strappare un 6-1, 6-2 figlio di numerosi errori e imprecisioni della tennista polacca sfruttati al meglio delle sue possibilità, soprattutto dopo il vantaggio guadagnato con la vittoria di due break che hanno costretto l’avversaria a accelerare le sue mosse per cercare il pareggio. La partenza aggressiva della Paolini quindi ha avuto l’effetto sperato ovvero mettere pressione alla Swiatek che non riuscendo a reggere l’aggressività e per la fretta di rimettere l’incontro dalla sua parte ha regalato parecchi punti e occasioni peggiorando ulteriormente la situazione.

La semifinale che aspetta Jasmine Paolini

Il secondo set però è iniziato in una maniera più difficile con la polacca questa volta più aggressiva, Jasmine Paolini però è riuscita sempre a mantenere la calma e anche giocando in maniera più difensiva a guadagnare i primi break point che la hanno messa nuovamente in vantaggio sull’avversaria. Questa volta però la risposta della Swiatek è stata più efficace visto che è subito riuscita a conquistare due break di fila, gli unici del set, per poi tornare ad essere surclassata dall’italiana che ha sfruttato al meglio soprattutto le risposte alle battute della polacca ottenendo la vittoria.

Paolini raggiunge quindi le semifinali del torneo nel quale sfiderà l’americana Coco Gauff reduce dalla vittoria 6-3, 6-0 contro la tedesca Laura Siegemund mentre nell’altra parte del tabellone si sfideranno la numero uno al mondo la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula. Se la tennista italiana riuscirà ad avere lo stesso approccio mentale e la stessa perfezione tecnica avuta contro la Swiatek non dovrebbe essere più difficile ottenere la vittoria contro la Gauff e conquistare la finale dove la speranza è quella di poter evitare la naturale favorita.