Jasmine Rotolo/ Con Chaka Khan conquista tutti “talento che stiamo scoprendo puntata dopo puntata”

Jasmine Rotolo Tale e Quale Show – Il Torneo 2023 cerca la conferma?

C’è anche Jasmine Rotolo tra i concorrenti di Tale e Quale Show – Il Torneo 2023. La figlia d’arte durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023 ha conquistato dei punti determinanti per accedere alla fase finale del varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Il primo a pronunciarsi è stato Giorgio Panariello: “brava, si è riconfermata naturalmente questo talento che stiamo scoprendo puntata dopo puntata e anche questa interpretazione ha colto nel segno”. Anche Loretta Goggi: “è stata proprio brava. Confesso di lei ricordavo altre canzoni, ma so che lei ha una versatilità e ha spaziato in tutti generi. Quindi…è una donna simpatica, piena di energia, qui è addirittura una roba….sei stata veramente molto brava e lei ha una bella estensione!”.

Infine Cristiano Malgioglio: “Chaka Khan vuol dire ‘donna di fuoco’. Lei appartiene ad una generazione che amo molto, io penso che dopo Aretha Franklin è la cantante soul più grande del mondo. Lei detesta le canzoni poi, tu sei stata brava”.

Ecco il video di Jasmine Rotolo nei panni di Chaka Khan

Jasmine Rotolo parla della mamma Stefania

Jasmine Rotolo è una figlia d’arte essendo nata dall’amore tra Stefania Rotolo e il sassofonista Tyrone Harris. La musica è sempre stata nella sua vita e col passare degli anni è diventata la sua più grande passione spingendola a seguire le orme dei genitori. Oggi, infatti, è una cantante e durante la sua carriera ha collaborato con il grandissimo Renato Zero. La presenza della mamma è stata fondamentale nella sua vita, anche se ricordando proprio la mamma ha detto: “il destino me l’ha portata via quando avevo nove anni. Mi ha lasciato in eredità una frase, che mi ha detto poco prima di andar via: ‘Ricordati di splendere‘. É un messaggio d’amore che mi spinge a essere sicura nella vita”.

Tra i progetti futuri, Jasmine ha rivelato di voler scrivere un libro da dedicare proprio alla mamma Stefania Rotolo per raccontarla attraverso i suoi occhi di figlia. “Ora sono a Tale e quale show e, magari, un giorno riuscirò a tornare al Festival. Mi metto in coda e vediamo cosa succede” – ha confessato parlando di una sua ipotetica partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.











