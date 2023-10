Jasmine Rotolo: “Ho cercato mio padre ma mi ha detto di lasciarlo stare”/ “Quando è morta mia madre…”

Jasmine Rotolo a Tale e Quale Show: il rapporto con il padre mai conosciuto

Tra i nuovi protagonisti di Tale e Quale Show, stiamo apprezzando le gesta di Jasmine Rotolo che di settimana in settimana cerca di convincere con le proprie performance pubblico e giuria. Oltre la gara e le dinamiche della competizione, il ruolo della concorrente incuriosisce per alcune questioni che riguardano la sua vita privata, nel merito di aneddoti non proprio felici. Come racconta LanostraTv, la donna ha vissuto un’infanzia non difficile, influenzata dalla morte prematura di sua madre e dal mancato riconoscimento di suo padre.

Jasmine Rotolo è figlia della nota showgirl Stefania Rotolo, scomparsa nel 1981 a causa di un tumore uterino. Rimasta senza madre da bambina, ha dovuto fare i conti anche con l’assenza di una figura paterna; Tyrone Harris, sassofonista americano, non l’ha mai riconosciuta come figlia. Di quest’insieme di esperienze difficili che hanno plasmato la sua vita nel bene e nel male ha parlato – come riporta il portale – in un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù Tv.

Jasmine Rotolo e l’immenso dolore per la scomparsa della madre: “E’ stato devastante…”

“Mio padre non l’ho mai incontrato, lui sapeva della mia esistenza eppure non mi ha mai cercata… Quando ho provato a cercarlo, lui mi ha fatto avere una lettera in cui mi ha invitata a lasciarlo stare“. Questo il triste racconto di Jasmine Rotolo fatto al settimanale, in riferimento al mancato riconoscimento di suo padre. Lei stessa ha tentato di riallacciare i rapporti, trovando però le porte chiuse da parte del genitore. Sulla madre invece – come riporta LanostraTv – ha affermato: “Mia mamma, per non farmi mancare nulla, ha sempre lavorato molto”.

La scomparsa della madre è stata per Jasmine Rotolo un momento chiaramente tragico, lei che era il suo punto fermo e che ha sempre fatto di tutto per non farle pesare l’assenza di una figura paterna. “Quando lei è morta avevo solo 9 anni e per me è stato devastante. Da quel momento ho vissuto prima con mia nonna e poi con i miei zii, tutte persone stupende ma con loro mi sono sempre sentita un ospite”. Sull’esperienza a Sanremo ha invece spiegato: “Era la mia grande occasione, ma le cose non sono andate bene e per me è stato un duro colpo; talmente brutto da farmi decidere di mollare tutto… Mia mamma mi ha insegnato a non arrendermi mai. Ora voglio seguire il suo esempio e spero che da lassù sia orgogliosa di me”.











