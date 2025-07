Jasmine Salvati, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2025, ha rivelato di aver perso di proposito l’ultima sfida nel reality.

Non c’è pace per gli ex concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025; una sorta di ‘epidemia’ sta colpendo i naufraghi che da poco hanno fatto ritorno in Italia dopo l’avventura in Honduras. Prima Mario Adinolfi, poi Loredana Cannata e anche Dino Giarrusso; tutti alle prese con problemi di salute a reality concluso e destando ovviamente l’apprensione degli appassionati. Alla lista si aggiunge ora Jasmine Salvati che si è dovuta arrendere ad un passo dalla finale; anche per lei, pur non essendo arrivata in fondo alla competizione, sono emersi dei problemi di salute dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2025.

“Non sono stata bene con lo stomaco; mi avevano detto di fare attenzione al cibo ma non ho seguito il consiglio… Mi devo ancora abituare”, questa la confessione di Jasmine Salvati intervenuta ai microfoni di Casa Lollo 2. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 ha dovuto chiamare la guardia medica pochi giorni dopo il rientro in Italia a causa di un problema di salute relativo principalmente, come da lei raccontato, allo stomaco. La modella è ora in fase di recupero e, come racconta Gossip e Tv, dopo aver rassicura sulle sue condizioni di salute si è anche espressa a proposito del percorso appena concluso nel reality condotto da Veronica Gentili.

Jasmine Salvati, ‘auto-sabotaggio’ all’Isola dei Famosi 2025 e velata frecciatina all’ex fidanzato Spadino: “Ci devi stare con la testa…”

E’ forse un’ammissione choc quella di Jasmine Salvati, sicuramente inattesa: “E’ stata una mia scelta uscire in semifinale”. Ai microfoni di Casa Lollo 2 ha lasciato intendere in maniera anche piuttosto diretta di aver volutamente reso al minimo nel corso della prova dell’Ultima Spiaggia che l’avrebbe spedita in finale dell’Isola dei Famosi 2025. “Avevo il sogno di vedere lo studio; ho scelto un po’ di perdere la prova per godermi anche lo studio”. Una scelta decisamente ‘sui generis’, per quanto lecita in quanto soggettiva.

Spazio anche ad una sorta di frecciatina indiretta per il suo ex fidanzato, Spadino, che come altri giovani all’Isola dei Famosi 2025 ha optato per il ritiro anzitempo. “Se inizio una cosa la devo finire”, ha spiegato Jasmine Salvati a Casa Lollo 2, “Anche io ho avuto i miei momenti di difficoltà ma dobbiamo dimostrare che noi giovani non siamo solo cene fuori e telefono… Ci devi stare con la testa per poterlo fare, non lo possono fare tutti”.