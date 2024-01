Jasmine Trinca: “Francesco Zenga e Mattia Basciani hanno fatto grandi sacrifici”/ “All’inizio ruoli cliché”

Da noi a ruota libera, Jasmine Trinca elogia Francesco Zenga e Mattia Basciani: “Fatto sacrifici”

Jasmine Trinca è stata ospite della puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 21 gennaio. L’attrice romana è la protagonista della fiction di Rai 1 La Storia tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. Impersona Ida Ramundo madre di due figli Nino e Useppe che hanno il volto rispettivamente di Francesco Zenga e Mattia Basciani e proprio sui due giovanissimi attori, Jasmine Trinca ha confessato: “Sono meravigliosi e sono bravissimi, noi abbiamo lavorato due mesi insieme quindi non solo hanno fatto grandi sacrifici anche saltando la scuola ma…”

Ospite a Da noi a ruota libera, poi, Jasmine Trinca ha voluto sottolineare l’importante non solo della fiction La Storia ma di riscoprire la nostra storia: “È importante leggere la storia perché la storia siamo noi, continuiamo ad essere noi e questa storia qui riguarda tutti noi e ci ricorda da dove veniamo e dove continuiamo a stare.” Rivolgendosi poi nel dettaglio al romanzo di Elsa Morante ha aggiunto: “Ci fa vedere come la guerra passi sopra i poveracci non risparmiando mai nessuno però restituendo poi l’umanità delle persone.”

Jasmine Trinca si sfoga a Da noi a ruota libera: “All’inizio avevo solo ruoli cliché”

Jasmine Trinca è una delle attrice più apprezzate e talentuose del cinema italiano e non solo. La sua carriera è decollata grazie al ruolo di Irene ne La stanza del figlio di Nanni Moretti e di Giorgia Esposti ne La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana un paio d’anni dopo. Ospite a Da noi a ruota libera oggi, invece, l’attrice romana si è voluta togliere dei sassolini dalle scarpe perché non ha avuto, soprattutto all’inizio, solo grandi ruoli: “Adesso ho la fortuna di poter caricarmi di ruoli femminili complessi o controversi invece quando ho cominciato a fare l’attrice in realtà facevo sempre un po’ il cliché, la fidanzata di, la sorella dì… invece adesso con questo percorso fortunato mi piace prendere sulle spalle dei personaggi femminili che in apparenza non avrebbero nulla di eroico.”

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, Jasmine Trinca ha continuato: “Io infatti le chiamo le ‘disgraziate’, con tutto il cuore. Sono delle madre imperfette, delle donne che non direi fragili perché hanno tutte una nota quasi felina ma di restituire a queste donne, un nome un corpo ed anche una forma quasi eroica.” E ‘disgraziata’ è sicuramente Ida Ramundo, protagonista de La Storia, fiction le cui ultime puntate andranno in onda lunedì e martedì in prima serata su Rai 1











