Jasminka, nonna Alessandro Egger/ “Mi sono sentita in colpa per il male che…”

Jasminka, chi è la nonna Alessandro Egger

Jasminka è la nonna di Alessandro Egger, finalista di Ballando con le stelle 2022 con la maestra Tove Villfor. Nel corso delle varie puntate del programma di Milly Carlucci, il modello ha parlato della propria famiglia svelando anche dettagli sul suo rapporto con la madre svelando di aver affrontato momenti difficili. Se con la madre, i problemi non mancano, con la nonna, invece, Egger sembra avere un rapporto davvero speciale.

La prova è arrivata nel corso della prima semifinale di Ballando, trasmessa sabato scorso. Nel corso della serata, Alessandro Egger ha ricevuto, come sorpresa, l’incontro con l’amatissima nonna Jasminka. Dopo cinque mesi, nonna e nipote si sono rivisti e, non solo hanno ballato insieme, ma si sono anche abbracciati recuperando il tempo che hanno trascorso lontani l’uno dall’altra.

Le parole di Jasminka, la nonna di Alessandro Egger

Jasminka è la nonna di Alessandro Egger, ha stupito il pubblico di Ballando con le stelle 2022 per la grazie e l’eleganza con cui si è mossa sulla pista dell’Auditorium della Rai e con cui ha parlato alle telecamere di Raiuno svelando nuovi dettagli su quello che è stato il passato del nipote.

“Sempre sorridente, pieno di idee fin da piccolo, ma mai ubbidiente. Non ha avuto abbastanza amore quanto ne aveva bisogno lui. Mi sono sentita in colpa per il male che ha sentito, avrei potuto fare di più“, ha detto la signora Jasminka che come tutte le nonne, è stata ben felice di riabbracciare il nipote.

