Jasminka, nonna di Alessandro Egger/ “Vorrei vedervi finalmente uniti”

Jasminka, chi è la nonna di Alessandro Egger

Nelle puntate precedenti di Ballando con le stelle 2022 Alessandro Egger ha confessato di non avere un buon rapporto con la sua famiglia, soprattutto con la madre Cristina Vittoria Egger Bertotti, di essere stato sbattuto fuori di casa quando aveva solo 17 anni e di aver sofferto molto la mancanza dell’amore di una famiglia. Nell’ultima puntata del talent show di Milly Carlucci, il modello ha letto la lettera che la nonna Jasminka gli ha scritto tramite le pagine del settimanale DiPiù. Jasminka, di origine serbe, è la mamma di Cristina. “Le lacrime che ho visto sul tuo viso dalla tv mi hanno profondamente ferita. In ogni singola lacrima ci sei tu: bambino, c’è la paura, c’è il vuoto di una more che non ti è arrivato come avresti voluto, c’è tutto il tuo dolore”, scrive la nonna. E aggiunge: “Quando sei nato la mamma era giovane, presa dalle sue ambizioni, non riusciva a darti l’amore che meritavi e tu ne hai sofferto”.

Cristina Vittoria Egger Bertotti, chi è la mamma di Alessandro Egger?/ Le origini della sua famiglia

Cristina e Alessandro Egger faranno pace?

Appena ventenne Cristina Vittoria Egger Bertotti si innamora di un modello sardo e rimane incinta, nasce Alessandro ma il matrimonio finisce presto. In seguito Cristina si sposa una seconda volta e ha altri due figli. Alessandro cresce e diventa un adolescente scontroso e va male a scuola: “Le sue intenzioni erano buone, voleva spronarti”, ha detto nonna Jasminka ricordando quando Alessandro è stato sbattuto fuori di casa dalla madre. Da lì i rapporti tra madre e figlio si sono deteriorati e mai del tutto ristabiliti. “Nonostante tutto hai mantenuto intatta la tua sensibilità. Non ti sei indurito, non sei diventato freddo ma profondo. Per questo io ti ammiro ma adesso il passato è passato e vorrei vedervi finalmente uniti”, scrive nonna Jasminka, sperando in un riavvicinamento tra madre e figlio. Il modello ha definito la nonna “tutto quello che non c’era a casa. Era un posto sicuro”.

