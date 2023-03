Jason Bourne/ Il quinto film della saga in onda oggi domenica 5 marzo su Italia 1

Jason Bourne, in onda oggi domenica 5 marzo su Italia 1: l’ultimo capitolo della saga di Bourne

Il film Jason Bourne andrà in onda oggi domenica 5 marzo alle ore 21,20 su Italia 1. Si tratta del quinto e ultimo capitolo dell’adrenalinica saga di Jason Bourne, alias David Webb, di genere azione, thriller, spionaggio e drammatico.

La pellicola Jason Bourne , uscita nel 2016, quasi dieci anni dopo la precedente (ma solo pochi anni dopo The Bourne Legacy, che invece è uno spin-off della saga), vede ancora protagonista il vincitore del Golden Globe e più volte candidato al premio Oscar Matt Damon nel ruolo del protagonista Bourne. Damon è affiancato dall’attrice svedese Alicia Vikander (nel film Heather Lee), da Julia Stiles (già presente negli altri film, che interpreta il personaggio di Nicky Parsons, la giovane e bella analista che più volte aiuta Bourne), da Tommy Lee Jones (Robert Dewey) e da Vincent Cassel (l’asset).

Le musiche originali del film sono di John Powell e David Buckley, mentre il responsabile per i costumi è Mark Bridges. Christopher Rouse si è invece occupato del montaggio e della sceneggiatura (insieme al regista Paul Greengrass), mentre la fotografia è di Barry Ackroyd. La regia è affidata al britannico Paul Greengrass, già coinvolto nel secondo e nel terzo capitolo della saga (The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, vincitore di tre premi Oscar), mentre la scenografia è di Paul Kirby, Paul Inglis, Mark Scruton e Caty Maxey. Il film, della durata di 123 minuti, è stato distribuito in Italia dalla Universal Pictures a partire dal settembre 2016.

Jason Bourne, la trama del film

Nel film Jason Bourne, in onda oggi domenica 5 marzo alle 21,20 su Italia 1, il protagonista (Matt Damon), ex sicario della CIA, si procura da vivere in Grecia partecipando ad incontri clandestini di pugilato, dopo quasi un decennio di latitanza. L’analista Nicky Parsons (Julia Stiles) ha accesso, in Islanda, ad alcune informazioni circa un progetto di nome Ironhand, che riguarda la creazione di una piattaforma in grado di elargire internet gratuito a favore di tutti, ma che ha come ultimo obiettivo quello di tracciare e spiare tutti i server degli americani.

Venuti a conoscenza dell’hackeraggio da parte di Nicky Parsons, i membri dell’Agenzia e il direttore Robert Dewey (Tommy Lee Jones) inviano un asset (Vincent Cassel) ad eliminare Jason e Nicky, nel frattempo incontratisi a piazza Syntagma ad Atene. L’asset riesce a sparare a Nicky, la quale, prima di morire, consegna a Bourne una chiavetta USB contenente informazioni riguardanti il vecchio programma di addestramento Treadstone (di cui Bourne era uno delle principali risorse, sicari perfettamente addestrati e senza identità) e sul padre di Jason. Inizia così un lungo peregrinare di Bourne, prima a Berlino e poi a Londra, per cercare di scoprire la verità.











