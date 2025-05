Jason Bourne, film su Italia 1 diretto da Paul Greengrass

Mercoledì 7 maggio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, torna l’azione allo stato puro con Jason Bourne. È il quinto film della saga sull’ex agente CIA più famoso e tormentato del grande schermo, e segna il grande ritorno di Matt Damon nel ruolo che l’ha reso un’icona action. Dietro la macchina da presa c’è di nuovo Paul Greengrass (anche regista di The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum), una garanzia di ritmo e adrenalina.

Accanto a Damon, un cast di tutto rispetto: Alicia Vikander è un’analista della CIA giovane e molto ambiziosa, Tommy Lee Jones è il pezzo grosso dell’Agenzia, Vincent Cassel interpreta un killer spietato che non molla mai la presa, e ritroviamo anche Julia Stiles per un cameo breve ma importantissimo nei panni di Nicky Parsons. La colonna sonora, firmata da David Buckley e John Powell (un veterano della serie), è il sottofondo perfetto per le scene d’azione mozzafiato e il ritmo serrato che sono il marchio di fabbrica di Bourne. È un piacere per i fan rivedere Damon in questo ruolo dopo anni, ancora incredibilmente in forma e capace di mostrare le crepe dietro la macchina da guerra.

La trama del film Jason Bourne: la verità sul padre ucciso

Sono passati dieci anni da quando Jason Bourne ha smascherato l’operazione Blackbriar. Ora vive nell’ombra, guadagnandosi da vivere con combattimenti clandestini, sempre tormentato dai flash del suo passato da assassino della CIA.

La sua precaria tranquillità viene spazzata via quando Nicky Parsons, una sua vecchia conoscenza, riesce a entrare nei server dell’Agenzia. Scopre nuove operazioni segrete, ma soprattutto trova indizi fondamentali sul ruolo del padre di Bourne nel programma Treadstone originale, poi assassinato da non si sa chi. Si incontrano ad Atene, nel bel mezzo di una manifestazione caotica, ma la CIA, guidata dal direttore Dewey e dalla tenace agente Heather Lee, è sulle loro tracce.

Diventano bersagli dell’Asset, un killer letale. Nicky muore, ma non prima di aver dato a Bourne una chiavetta USB piena di informazioni esplosive. Per Jason inizia una nuova fuga disperata, una caccia all’uomo che lo costringerà a fare i conti, ancora una volta, con il suo passato, scoprire chi ha ucciso il padre e i piani deviati dell’Agenzia, pronta a lanciare un nuovo, potentissimo programma di sorveglianza globale.