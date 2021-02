Jason Bourne/ Video, su Italia 1 il film con Matt Damon (oggi, 17 febbraio)

Jason Bourne va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 17 febbraio, su Italia 1. La pellicola, diretta dal regista Paul Greengrass nel 2016, vede come protagonista principale il sicario di professione Jason Bourne, spietato e sempre pronto a portare a termine i compiti che gli vengono assegnati, sebbene egli soffra di costanti amnesie che gli causeranno non poche peripezie. Le musiche, composte nella loro totalità da John Powell, incorniciano in maniera degna un film incentrato sull’azione e su dei ritmi decisamente alti; il compositore aveva già lavorato al film d’animazione Galline in Fuga e aveva dato il suo contributo fondamentale per la realizzazione delle colonne sonore di Kung Fu Panda, insieme al grande Hans Zimmer. Il film è composto da un cast eccezionale, formato da Matt Damon che ritorna a ricoprire i panni del pericoloso sicario, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel e Riz Ahmed.

Jason Bourne, la trama del film

Jason Bourne ripercorre ancora una volta le peripezie del sicario di professione spietato e colpito da frequenti amnesie interpretato Jason Bourne. La storia prende inizio a Reykjavík, dove Nicky Parsons sta tentando di entrare illegalmente nei sistemi informatizzati della CIA, al fine di ottenere maggiori informazioni sui programmi segreti per poterli sfruttare a proprio vantaggio. Tuttavia i suoi propositi vengono fermati dall’ambiziosa e preparata Heather Lee, che riesce a neutralizzare gli attacchi di Parsons, localizzando in questo modo il file oggetto della ricerca. Nel frattempo, la storia si sposta in Grecia dove Jason Bourne sta conducendo una vita tranquilla, tirando a campare partecipando a delle lotte illegali; Nicky Parsons si reca presso di lui per informarlo che è stato assunto per partecipare al programma Treadstone. I loro propositi vengono però bloccati e fermati dalla CIA che nel frattempo ha rintracciato la loro posizione: Robert Dewey, dunque, manda sul posto una squadra speciale, poiché teme che i file in possesso di Bourne e Parsons possano essere caricati su internet, portando così alla luce dei dettagli pericolosi e preoccupanti.

Tuttavia, l’Asset riesce ad uccidere Nicky, il quale però prima di morire consegna a Jason Bourne la chiave di un armadietto dove sono custodite le informazioni che egli è riuscito a rubare; Bourne non può far altro, quindi, che volare a Berlino dove farà la conoscenza di Christian Dassault che ha svolto diversi lavori con Nicky.

Bourne riesce così a decodificare i messaggi segreti, scoprendo così che il creatore del programma Treadstone è stesso suo padre; attraverso il malware lanciato da Heather Lee, però, i due vengono nuovamente intercettati e sono così costretti a scappare nuovamente: un team della CIA si reca sul posto per uccidere finalmente Jason Bourne e per poter recuperare i file che sono stati sottratti. Nel frattempo, poi, Heather da remoto riesce a cancellare i file incriminati, utilizzando il cellulare di Dassault. Costretti nuovamente alla fuga, Christian muore durante le fasi concitate. Bourne non può far altro che contattare l’agente in pensione Malcolm Smith, con l’intento di ottenere più informazioni su tutta la questione. Nel frattempo, Heather convince Dewey a lasciarla partire per Londra con l’intento di incontrare Bourne; tuttavia, egli invia anche l’Asset con l’intento di uccidere Bourne e di eliminare la squadra di Heather. Le ulteriori indagini portate avanti da Bourne rivelano particolari ancora più inquietanti su chi ha ucciso suo padre: a Jason non resta che recarsi a Las Vegas per poter finalmente uccidere Dewey che nel frattempo sta partecipando ad una geniale convention con il CEO della Deep Dream Corporation.

