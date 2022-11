Jason David Frank, morto suicida il 49enne attore/ Era Tommy Oliver dei Power Rangers

Lutto nel mondo del cinema: è morto Jason David Frank, interprete indimenticabile di Tommy Oliver dei Power Rangers. L’attore aveva solo 49 anni e stando a quanto riportato da Vanity Fair sarebbe morto suicida, trovato senza vita nella sua casa in Texas. A dare la tragica notizia è stato il suo agente, Justine Hunt, che attraverso la propria pagina Facebook ha fatto sapere che: «Per favore, rispettate la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile mentre veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero».

Nico Fidenco è morto/ Addio al cantante del tormentone Legata a un granello di sabbia

Sulla morte di Jason David Frank si è espresso anche il collega e amico Walter E. Jones, che aveva recitato con l’attore scomparso proprio nella famosa saga di supereroi per ragazzi: «Non posso crederci. Il mio cuore è triste per aver perso un altro membro della nostra speciale famiglia». TMZ, noto portale americano, ha confermato la notizia del suicidio, ricordando come l’attore fosse anche un esperto di arti marziali nonché padre di tre figli avuti da due mogli diverse. Secondo le indiscrezioni pare che Jason David Frank fosse caduto in un forte stato depressivo dallo scorso mese di agosto, quando la sua seconda moglie, Tammie, lo aveva accusato di avere dei flirt extraconiugali, chiedendo poi il divorzio.

Nonna Rosetta dei video di Casa Surace è morta/ L'ultima apparizione

JASON DAVID FRANK MORTO SUICIDA: LA MALEDIZIONE DEI POWER RANGERS

In attesa di maggiori dettagli su questa drammatica vicenda, Vanity Fair ricorda come sembrerebbe proseguire la maledizione che aleggia sulla saga dei Power Rangers, serie tv che divenne famosissima negli anni 90. Ricardo Medina, uno dei protagonisti del telefilm, uccise nel 2015 il suo coinquilino a colpi di spada, mentre Skylar Deleon venne condannato assieme alla moglie per i delitti di tre milionari con lo scopo di impossessarsi dei beni delle vittime.

Non mancano poi le morti premature, come Thuy Trang, deceduto a seguto di un incidente stradale in California, o come quella di Maurice Mendoza, scomparso in circostanze mai chiarite a soli 39 anni, senza dimenticarsi di Erik Frank, morto a 29enne a seguito di una malattia sconosciuta. In totale sono dodici le tragedie della «maledizione dei Power Rangers», che purtroppo, dopo la scomparsa di Jason David Frank, sono giunte a tredici.

Alice Manfrini, morta la 24enne che raccontò il tumore su TikTok/ “Sempre ottimista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA