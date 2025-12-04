Jason Derulo, chi è il cantante statunitense nato a Miami: di origini haitiana, è nel mondo musica da giovanissimo. L'amore per laa compagna Jean Frumes

Conosciuto come Jason Derulo, il cantante e ballerino statunitense è nato da Miami da genitori di origine haitiana. Appassionato di musica fin da bambino, Jason ha studiato opera, teatro e danza in giovane età, diplomandosi a New York. A stupire, fin da giovanissimo, sono state le sue doti nella scrittura: Derulo, infatti, già da giovanissimo ha iniziato a scrivere canzoni per grandi artisti, come Pitbull e Lil Wayne. Nel 2007, appena diciottenne, è arrivato anche il suo primo contratto con la Warner Bros.

Negli ultimi anni, dopo il suo grande successo ottenuto in passato, Jason Derulo è diventato una star dei social e in particolar modo di Tik Tok, avendone studiato alla perfezione il funzionamento. “Hai una frazione di secondo per attirare l’attenzione della gente, solo cose importanti ci riescono subito” spiegava nel 2021 Jason Derulo, sempre più seguito sulla piattaforma, tanto da costruire una carriera parallela e molto redditizia. La musica resta però il suo primo amore, tanto che proprio questa sera Derulo sarà ospite sul palco di X Factor a Napoli per la finale, e farà ballare tutta piazza del Plebiscito.

Jason Derulo, chi è: papà dal 2021 con la compagna Jean Frumes

Jason Derulo nel 2021 è diventato papà per la prima volta. A sorpresa, il cantante ha annunciato la nascita del suo piccolo Jason King Derulo, avuto con la compagna Jean Frumes. Proprio la donna, che a quanto pare da anni non sarebbe più al fianco di Jason, in occasione della nascita del loro bambino aveva scritto sui social: “Ora la vita ha molto più significato e sono davvero grata”. Un bebè profondamente desiderato che oggi è un bimbo di quattro anni molto legato sia alla mamma che al papà. Proprio il padre, qualche tempo fa, ha pubblicato un video con il piccolo Jason King Derulo, al quale ha regalato una splendida sala giochi in casa.