Jason Derulo sarà ospite stasera a X Factor 2025 durante la finale. Chi è, gli importanti traguardi raggiunti e la vita privata del cantante.

Laura Pausini non sarà l’unica ospite della finale di X Factor 2025 in onda stasera, ci sarà infatti un altro ospite speciale, Jason Derulo. L’evento si terrà a Piazza del Plebiscito a Napoli e andrà in onda su Sky alle 21 e in streaming su NOW. Lui è un cantautore e ballerino statunitense ma noto in tutto il mondo, tantissimo è infatti il successo che ha conquistato fino ad ora. La sua carriera è decollata nel 2009 con il brano ‘Whatcha Say’ che ha subito conquistato le classifiche mondiali, l’anno successivo negli USA ha superato il milione di copie con i brani ‘Ridin’ Solo’, ‘What If’ e ‘The Sky’s the Limit’.

Incredibile è stato il successo che ha ottenuto con altri celebri brani come ‘Everything Is 4’, ‘Want to Want Me’ e molti altri ancora. Jason Derulo ha anche collaborato con artisti famosi come Little Mix con il brano ‘Secret Love Song’, Maluma con ‘Colors’ e ‘Goodbye’ con David Guetta, Willy William e Nicki Minaj.

Gli importanti traguardi di Jason Derulo e la vita privata: il cantautore nel 2021 è diventato padre

Nel corso della sua importantissima carriera il noto cantautore ha conquistato miliardi di stream, in tutto il mondo le sue vendite hanno superato i 250 milioni di singoli ottenendo importanti riconoscimenti. Alcuni dei suoi brani sono state riprodotte oltre un miliardo di volte in streaming. In passato il suo tour ha venduto oltre 200.000 biglietti, alla fine di gennaio 2026 inizierà il nuovo tour europeo che durerà fino a marzo.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale Jason Derulo è stato legato sentimentalmente a Jordin Sparks, i due hanno anche collaborato dal punto di vista musicale. Ha avuto una relazione anche con la modella Jena Frumes, dal loro amore nel 2021 è nato il figlio Jason King.

