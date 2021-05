DUPASQUIER MOTO3, VIDEO INCIDENTE QUALIFICHE MUGELLO/ Come sta? “Gravi condizioni”

Grave incidente per Jason Dupasquier. Il pilota 19enne del team CarXspert PruestelGP di Moto3, nel finale delle qualifiche è caduto ed è stato investito dalla sua moto e dagli accorrenti Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki. Soccorso in pista, è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze. Secondo quanto emerso in questi minuti e riportato dai media, le sue condizioni sono considerate molto gravi. Secondo la dinamica ricostruita, Dupasquier ha perso il controllo della sua Ktm subito all’uscita cieca dell’Arrabbiata 2, la curva numero 9 del circuito toscano. Il primo ad investirlo è stato Sasaki, poi è stato toccato anche dalla moto di Alcoba. L’impatto più forte sarebbe stato col pilota giapponese, che è stato sbalzato in aria dopo l’urto con lo stesso Dupasquier.

«Andavo a tutto gas, ho visto che Jason ha frenato di colpo e ho provato ad andare a destra per evitarlo. Non ci sono riuscito, penso di averlo colpito all’altezza delle gambe», ha dichiarato Alcoba. Dai box in effetti la situazione è sembrata subito preoccupante. Sono serviti diversi minuti per stabilizzare il pilota, rimasto a lungo a terra in pista prima del trasporto d’urgenza in ospedale. (agg. di Silvana Palazzo)

Terribile incidente per Jacon Dupasquier al Mugello

Bandiera rossa e qualifica interrotta, mentre arrivano ambulanza e soccorsi all’uscita dell’Arrabbiata 2. Questi sono i primi concitati momenti che seguono l’incidente andato in scena durante le qualifiche di Moto3 al Mugello proprio in queste ore. Intorno alle 13.00 sono rimasti coinvolti nell’incidente Alcoba, Sasaki e Jason Dupasquier ma se per i primi due sembra che non ci sia alcuna conseguenza, lo stesso non si può dire per il 19enne motociclista svizzero le cui condizioni preoccupano i medici e tengono i fan con il fiato sospeso. A rivelare i primi dettagli sull’incidente è stato proprio Jeremy Alcoba che, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato di aver preso in pieno il collega in uscita dall’Arrabbiata 2 durante il suo giro veloce. Quello che sembra certo è che tutto è partito da una caduta di Dupasquier e che a quel punto Sasaki abbia colpito in pieno la moto dello svizzero e dietro di lui anche Alcoba.

Jason Dupasquier, chi è il pilota di Moto3 e come sta?

Non è chiarissima la dinamica dell’incidente perché le immagini non hanno mostrato molto ma sembra che per Jason Dupasquier sia stato necessario l’intervento dei dottori che hanno richiesto subito il trasferimento in ospedale a bordo dell’elicottero a Firenze. Ma chi è Jason Dupasquier? Classe 2001, figlio di Philippe Dupasquier, pilota di motocross, già a 5 anni ha iniziato le sue corse su sterrato per poi passare a correre su strada. All’età di uindici anni o poco meno si è lanciato nella ADAC Junior CUP portando a casa il titolo nel 2016 e l’anno dopo ha fatto lo stesso con la North European Cup nella classe Moto3. Proprio lo scorso anno ha fatto il suo debutto nella classe Moto3 del motomondiale, quella che proprio oggi lo ha visto protagonista di un terribile incidente. Al momento non vi è alcuna notizia ufficiale sulle condizioni dello svizzero, ma la situazione resta molto preoccupante.

