Jason Mamoa “Stavo morendo di fame”/ “Dopo Game of Thrones non riuscivo..”

Il gigante Jason Mamoa povero, senza soldi e sul lastrico? E’ difficile pensarlo eppure è lui stesso a raccontare del momento difficile e complicato che ha vissuto dopo la fine di Game of Thrones quando doveva pagare i debiti e a stento riusciva a trovare lavoro. Lʼattore ha confessato a “InStyle” di aver accumulato molti debiti dopo la fine della serie tv e che la difficoltà a trovare lavoro ha fatto il resto lasciandolo quasi sul lastrico insieme a tutta la sua famiglia. Sono per fortuna momenti davvero lontani ma che ancora fanno male al cuore del gigante buono che si ritrova a raccontarli: “Stavamo morendo di fame. Non riuscivo a trovare lavoro. È molto difficile quando hai bambini e sei pieno di debiti”. Jason Momoa è apparso solo nella prima stagione di “Game of Thrones” nei panni di Khal Drogo ma nonostante il suo successo ha trovato non poche difficoltà a fare il grande salto e questo lo ha costretto ad un periodo di magra che lo ha messo in ginocchio.

Jason Mamoa: “Dopo Game of Thrones stavo morendo di fame…”

Ma per Jason Mamoa è solo un incubo si ripete visto che era accaduto lo stesso anche anni, dopo la fine delle riprese di “Baywatch”, lui stesso spiega: “Non riuscivo ad arrivare a fine mese, non ero in grado di pagare le bollette. Ho dovuto addirittura rinunciare ad un agente per almeno tre o quanti anni”. Le cose per lui erano abbastanza complicate tanto che arrivò la depressione e anche prima di Acquaman ha rischiato di ripercorrere le stesse tappe, adesso è tutto finito per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA