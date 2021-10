Jason Momoa e Lisa Bonet/ “Innamorato di mia moglie da quando avevo 8 anni”

Jason Momoa, protagonista di “Acquaman”, è sposato con Lisa Bonet, l’indimenticabile Denise nella sitcom “I Robinson” ed ex moglie di Lenny Kravitz, con cui ha avuto la figlia Zoe. La coppia si è conosciuta nel 2005, Jason aveva 26 anni e Lisa 38. “Ero un disastro. Soprattutto quando incontri qualcuno di cui sei completamente infatuato e poi scopri che è fantastica, intelligente e divertente. È una dea e tu sei un degenerato”, ha raccontato l’attore de Il trono di spade a Men’s Health. Nel salotto di James Corden, Momoa ha rivelato di aver avuto una cotta per Lisa Bonet fin quando era un ragazzino e la guardava in tv ne “I Robinson”: “Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: ‘Mamma mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura’…”. I due attori hanno avuto due figli: Lola Iolani Momoa (nata nel 207) e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (nato nel 2008).

A viso aperto/ Su Rete 4 l'ultimo film diretto da George Seaton

Jason Momoa e Lisa Bonet: “terrorizzato da mia moglie!”

Jason Momoa e Lisa Bonet si sono sposati, in gran segreto, nell’ottobre 2017. Nonostante suoi 193 cm, l’attore di “Aquaman” si lascia guidare e “comandare” dalla moglie Lisa, alta solo 157 cm: “Non sono nemmeno il re di casa mia! Sono assolutamente terrorizzato da mia moglie”, ha confessato su Men’s Health. E ha aggiunto: “Mia moglie è molto sofisticata e intelligente. E io e i nostri figli siamo delle specie di animali che hanno bisogno di essere addestrati. Sono un uomo work in progress. Cerco di migliorare come padre e come marito”. Jason Momoa è in ottimi rapporti con il primo marito di Lisa, Lenny Kravitz: “Sono orgoglioso di chiamarti mio fratello. Siamo una famiglia”, ha scritto il cantante su Instagram in occasione del compleanno dell’attore.

LEGGI ANCHE:

È stata la mano di Dio film italiano candidato agli Oscar/ Sorrentino cerca il bisAquaman, Canale 5/ Jason Momoa interpreta il re dei mari

© RIPRODUZIONE RISERVATA