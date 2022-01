Jason Momoa e Lisa Bonet si separano/ L’annuncio social “Ci liberiamo a vicenda”

Uno tra gli adii più tristi della storia del cinema, quasi più di Angelina Jolie e Bradd Pitt e di Jennifer Garner e Ben Affleck, è quello tra Jason Momoa e Lisa Bonet che dopo 16 anni passati insieme di cui quattro di matrimonio e due figli annunciano a tutti la loro separazione con un post lungo post su Instagram.

Nessuna foto dei due ma solo la dichiarazione di Jason Momoa e una foto con una luna al tramonto. Il lungo post pubblicato dall’attore ha descritto in maniera molto rispettosa la sua, ormai ex moglie, e il loro rapporto: “L’amore tra di noi continua, evolvendosi in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere”.

Jason Momoa e Lisa Bonet annunciano la loro separazione

Jason Momoa all’interno del suo lungo post ha anche ammesso come nonostante la fine del suo matrimonio con Lisa Bonet tra i due: “Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere sempre”.

Nessuna parola invece è arrivata da Lisa Bonet che in passato si era già sposata con Lenny Kravitz con cui aveva avuto un’altra figlia: Zoe. Lisa Bonet e Jason Momoa hanno iniziato la loro relazione nel 2005 per poi sposarsi nel 2017. L’attore star di Aquaman e Il trono di spade ha ammesso come la coppia abbia “Sofferto la stretta e i cambiamenti di questo periodo segnato dalle trasformazioni” decidendo così di allontanarsi per andare avanti nella loro vita con “Dignità e onestà”.

