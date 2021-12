Jason Piccioni, chi è il figlio di Gloria Paul/ “Sordi grande amico di papà Piero”

Jason Piccioni: figlio di Piero e Gloria Paul

Jason Piccioni, compositore e produttore musicale, è nato nel 1970 dalla relazione tra il pianista Piero Piccioni e l’attrice inglese Gloria Paul. Piccioni senior era grande amico di Alberto Sordi, con cui diede vita a un intenso sodalizio umano e professionale. Il pianista ha composto le musiche di molti film dell’attore romano. Nell’83, quando aveva 13 anni, Jason Piccioni recitò nel film Il tassinaro, nella parte del nipote di Pietro, il tassista interpretato da Alberto Sordi. Cantò anche due dei brani della colonna sonora: “Avevo già fatto l’esperienza di cantante per la colonna sonora di Io e Caterina, a Sordi piaceva la mia voce. Alberto era il migliore amico di papà”, ha raccontato Jason a Repubblica in occasione della mostra “Piero Piccioni 100 Experience”, per i 100 anni dalla nascita del compositore il 6 dicembre 1921 a Torino.

Jason Piccioni: la musica del padre

Jason Piccioni ha ricordato alcuni aneddoti legati al padre Piero, scomparso il 23 luglio 2004: “Quando andavamo a qualche premio insieme o al ristorante mio padre teneva banco, sempre iconoclasta, ce l’aveva coi politici, parlava tranquillamente di astrofisica e di biologia, di buchi neri e di poesia, aveva letto tutto, ho ereditato 6 mila libri da lui”, si legge su Repubblica. La mostra ha l’obiettivo di fare conoscere il lato meno conosciuto del pianista: “Tutti conoscono le musiche dei film di Sordi, il suo più grande amico. La sua musica si ascolta di più all’ estero, però, è quella del Piccioni pioniere, le colonne sonore come Camille 2000 o Colpo Rovente, con quel sound fine anni Sessanta che oggi molti producers internazionali stanno campionando. Il Piccioni retrofuturista poco conosciuto rispetto ai brani famosissimi come Amore, amore, amore o Fumo di Londra’’, ha detto all’Ansa.

