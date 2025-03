Javier Martinez e Helena Prestes, lei gli muove un accusa

Continua l’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, che nonostante qualche momento difficile in cui si sono anche lasciati in una rottura lampo, hanno deciso di rinsaldare il loro amore dopo poco tempo, resisi conto di provare un forte sentimento l’uno per l’altra. La coppia del Grande Fratello ha infatti vissuto alcune tensioni che li hanno portati ad un confronto dopo che Helena ha lamentato la mancata difesa di Javier Martinez dopo che Luca Giglio l’ha attaccata. “Esponiti di più e proteggimi“, ha detto la modella brasiliana.

In effetti Giglio si è mostrato ancora una volta insofferente nei confronti della ragazza, appoggiando la spesa sul tavolo in modo manesco mentre lei mangiava. Javier, però, non ha battuto ciglio e ha deciso di non intervenire per difendere la fidanzata. “Io voglio che tu abbia stima di me. Tu pensi che io abbia paura di qualcuno qui dentro?“, ha detto il pallavolista argentino, ma Helena Prestes non lo accetta e spiega che vorrebbe sentirsi maggiormente protetta dal suo fidanzato. Ormai manca pochissimo alla finale del Grande Fratello e le tensioni nella casa sono papabili.

Dopo un diverbio per via del quale si erano momentaneamente lasciati, tornano ad amarsi più di prima, tanto che Javier Martinez in un momento dolce sotto le coperte le ha fatto una lunga dichiarazione d’amore: “Voglio stare con te per tutta la vita“. Non solo: “La cosa che più ho amato in queste ultime settimane è stato dormire abbracciato a te… di notte mi giro, ti prendo e ti stringo forte a me” ha detto il fidanzato. Dopo questa frase, molti fan del Grande Fratello si sono esposti dicendo a cuore aperto quello che pensano sulla coppia. Qualcuno ha un po’ di dubbi su Javier Martinez, e spera che Helena sia sempre felice con lui: “Adoro Helena come fosse mia figlia e mi auguro che lui sia davvero sincero. Ho qualche dubbio, spero di sbagliarmi, ma c’è qualcosa che non mi convince del tutto. Forse saranno la situazione o l’ambiente, vedremo. Spero solo che Helena non soffra“.

“Ormai non lo si guarda perché è il Grande fratello ma è “la storia di Helena e Javier” spiega un utente fan della coppia. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono considerati ad oggi la coppia più bella di questa edizione insieme a Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: “Oggi potrebbe essere l’ultima notte ,volevo dirtelo: Grazie di tutto Helena & Javier La coppia più bella e speciale” si legge sui social, dato che durante la puntata di oggi 24 marzo 2025 Helena Prestes potrebbe uscire definitivamente dal programma di Canale 5.