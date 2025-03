Javier Martinez nella bufera al Grande Fratello: accusato di razzismo dopo l’imitazione di Maxime

A poche ore dalla diretta serale, esplode la polemica per l’imitazione fatta da Javier al Grande Fratello. Il concorrente si è divertito ad imitare l’amico ed ex concorrente Maxime Mbanda, truccandosi il volto e provocando bonariamente il compagno di mille avventure. Sul web l’ironia non è stata colta da molti utenti e infatti alcuni internauti si sono lanciati in accuse pesantissime nei confronti del pallavolista. In particolar modo, su X, si leggono commenti davvero duri nei confronti del ragazzo, la cui imitazione sarebbe sfociata in un “comportamento razzista”.

Peccato che in pochi abbiano considerato il fatto che si trattasse di un gioco: i concorrenti, così come in altre edizioni, hanno imitato i loro coinquilini e alla fine è stato realizzato un vero e proprio corto con le performance dei concorrenti.

Maxime Mbanda difende Javier Martinez dalle accuse di razzismo: “Rispetto il pensiero di tutti ma…”

Come dicevamo però l’imitazione di Javier Martinez non è piaciuta a molti spettatori e ha attirato l’attenzione dello stesso Maxime Mbanda, il quale intelligentemente ha gettato un po’ d’acqua sul fuoco. L’idea era di spegnere una polemica evidentemente esagerata, ma che al momento non accenna a placarsi. “Ognuno ha sicuramente il proprio pensiero e lo rispetto, ma per me il RAZZISMO è ben altro. Te quiero hermano”, ha detto Maxime, prendendo le parti dell’amico Javier.

Vedremo se la questione si chiuderà dopo le parole dell’ex coinquilino o se Javier dovrà ancora fare i conti con le malelingue della rete. Di sicuro la sua imitazione al Grande Fratello non è passato inosservata ed è diventata argomento di discussione sul web. I fan, come spesso succede, si dividono e la polemica intanto è servita.