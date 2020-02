Javier al serale?/ Alessandra Celentano: “Prendi quella caz*o di maglia!” (Amici 19)

Javier devi “prendere quella caz*o di maglia”, lo hanno chiesto con vigore i fan del ballerino e di Amici 19 e ha fatto lo stesso anche Alessandra Celentano. Proprio durante la settimana e, in particolare, le prove del ballerino, la maestra è entrata in studio per vedere il suo pupillo e dirgli che si sente davvero male all’idea che lui sia uno dei pochi ballerini a non aver ancora ottenuto la maglia verde visto che la meriterebbe al di sopra di ogni dubbio. Proprio per questo ha deciso di intervenire per parlare con lui spingendolo a fare di tutto per tornare a casa oggi pomeriggio con la maglia e, soprattutto, con i tre sì che gli permetteranno l’ingresso al serale. Il ballerino non ha potuto far altro che annuire dicendosi d’accordo con lei e pronto ad agire anche se fino a questo momento non è riuscito a fare molto perché la sua squadra ha perso molti scontri con quella di Giulia.

LA SFURIATA DI ALESSANDRA CELENTANO E LA LITE CON NICOLAI AD AMICI 19

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di oggi di Amici 19 sembra proprio che il desiderio di Alessandra Celentano e di Javier troverà conferma quando la squadra di Gaia finalmente vincerà la sfida con quella di Giulia e Maria de Filippi svelerà che sono proprio loro due ad aver ottenuto i voti più alti e, quindi, potranno sostenere il loro esame per il serale. Come sempre Javier si troverà a dover affrontare tre giudici esterni che, step dopo step, gli chiederanno di esibirsi per dire poi la loro sul suo accesso al serale. La Celentano temeva il peggio perché i giudici non conoscono il percorso dei ragazzi e la loro crescita e si basano solo sulle loro esibizioni ed è per questo che ha chiesto al suo pupillo di essere perfetto e lo ha fatto con merito visto che oggi Javier otterrà i tre sì e poi l’accesso al serale.

JAVIER OTTIENE LA MAGLIA DEL SERALE AD AMICI 19?

In settimana Javier ha avuto il suo bel da fare e non solo in sala prove per sperare nell’accesso al serale di Amici 19 ma anche per mandare giù il boccone amaro di sabato scorso. Il ballerino di classico si è visto passare davanti il nuovo arrivato Nicolai che non solo non trova alla sua altezza ma, sicuramente, non ha nemmeno la sua educazione. Proprio sabato scorso quando il ballerino si è esibito davanti alla commissione ottenendo i tre sì e l’accesso al serale, le facce di Javier hanno lasciato davvero poco all’interpretazione tra smorfie e no con la testa. Alla fine quello che conta è che entrambi saranno al serale ma sicuramente in due squadre diverse visto che molte delle loro caratteristiche sono simili. Siete già pronti a scontri storici e liti?



