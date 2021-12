Javier Bardem, marito Penelope Cruz/ Chi è l’attore Premio Oscar

Penelope Cruz, conclusa la storia finita male con Tom Cruise, ha trovato la serenità sentimentale al fianco di Javier Bardem, con cui spesso condivide anche diversi progetti professionali. Lo spagnolo è stato candidato per tre volte ai Premi Oscar e lo ha vinto come Miglior Attore non Protagonista per il film “Non è un paese per ricchi“.

L’attore sarà ora protagonista nelle sale del film “ll capo perfetto“, candidato all’Oscar per la Spagna come Miglior Film Straniero, dove veste i panni di Blanco, il proprietario di un’azienda di bilance industriali. A differenza di molti altri imprenditori, lui è un buono ed è apprezzato dai suoi dipendenti per la magnanimità con cui li tratta, al punto tale da essere in lizza per un premio di eccellenza locale.

Javier Bardem: una carriera di successi e l’amore con Penelope Cruz

Javier Bardem è nato alle Canarie nel 1959 e ha maturato una passione per il cinema sin da quando era bambino. Lui è infatti figlio dell’attrice spagnola Pilar Bardem e nipote del regista Juan Antonio Bardem. Anche i suoi due fratelli più grandi, Carlos e Monica, hanno deciso di diventare attori.

Tra i suoi primi ruoli c’è il film “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” (1988) di Pedro Almodovar, ma la popolarità vera e propria arriva due anni dopo con “Le età di Lulù“. Ed è proprio grazie al regista di quest’ultimo lavoro, Bigas Luna, a cui deve essere riconoscente: lui lo rivuole infatti nel 1992 per iil suo “Prosciutto prosciutto”, dove conosce quella che sarebbe poi diventata la donna della sua vita Penelope Cruz.

La prima candidatura all’Oscar come Miglior Attore è del 2000 con “Prima che sia notte”. Il riconoscimento gli viene invece assegnato nel 2008 per “Non è un paese per ricchi”.

Il 2010 è un altro anno memorabiile per lui, quello in cui corona il suo sogno d’amore con Penelope Cruz, da cui ha avuto i suoi due figli, Leonardo (2011) e Luna (2013).



