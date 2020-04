Javier ci prova con Virginia Tomarchio ad Amici/ “Quando esco sto da te”: e Talisa?

Negli ultimi giorni nella casetta dei finalisti di Amici 2020 non si parla solo di prove e della gara verso la vittoria, bensì anche di amori e tradimenti. Protagonista ancora lui, Javier Rojas, di cui proprio in questi ultimi giorni si è molto parlato per la richiesta fatta alla redazione di parlare con l’ex fidanzata Solveig. Un appello che ha scatenato la reazione di Giulia e Gaia, amiche di Talisa Ravagnani, ballerina con la quale Javier ha iniziato una storia proprio in casetta. Oggi a questa situazione già molto complicata va ad aggiungersi un altro tassello. Sì, perché Javier, forse pensando che non sarebbe andato in onda, si è confidato con Nicolai in merito a delle avance fatte in sala prove ad una nota ballerina professionista di Amici: Virginia Tomarchio.

Javier Rojas ci prova con la ballerina Virginia Tomarchio ad Amici 2020: “Devo farci qualcosa!”

A notte fonda, Javier Rojas svela infatti al rivale Nicolai di avere un debole per Virginia Tomarchio. “Il giorno della puntata le ho detto che se mi eliminavano doveva aspettarmi così sarei andato con lei, io dicevo sul serio. Deve succedere qualcosa con Virginia, prima o poi ci devo combinare qualcosa!” sono le parole del ballerino finalista di Amici 2020. E in effetti le avances vengono poi mostrate nelle successive immagini mandate in onda: Javier sorride e fa sguardi ammiccanti alla ballerina professionista che ricambia il sorriso con imbarazzo. Poi le dice, una volta fuori, “Vengo da te quando mi eliminano, aspettami!”, e torna a ripeterglielo anche prima di andare via dalla lezione. In molti però ora si chiedono: e Talisa? Possibile che Javier non fosse realmente interessato a lei e l’abbia presa in giro? La ballerina per ora tace… (Qui il video delle confidenze di Javier)



