Continua a farsi strada l’ipotesi secondo la quale Javier Martinez si sarebbe pentito di aver baciato Helena Prestes. Dopo appena un giorno e una notte dal bacio, tutto è crollato, dato che il pallavolista confidandosi con gli altri ha messo in atto una palese retromarcia. Ormai pare quasi chiaro che la storia tra i due non s’ha da fare. Ma vediamo cos’è successo. Da mesi la modella corteggia il bell’argentino, e dopo qualche insistenza e qualche indecisione, lui l’ha corrisposta.

Il bacio, scattato durante la notte tra il 3 e il 4 febbraio, sembrava aver acceso le speranze dei fan su una possibile storia d’amore ma forse, Javier non ha alcuna intenzione di innamorarsi. Nè di Helena Prestes, nè di Zeudi Di Palma nè di nessuno. Il gieffino è spesso insicuro, tanto che il pubblico lo ha definito “addormentato” dopo che una bellissima ragazza come la modella brasiliana lo ha baciato e le ha dimostrato tutta la sua attrazione. Niente da fare! Con Amanda Lecciso si è confidato spiegandole di aver deciso di volersi staccare da Helena. Ecco perchè.

Javier Martinez ha già cambiato idea su Helena Prestes? Parrebbe di sì. A nulla sono servite le coccole e i baci fino a notte fonda, e nemmeno le confidenze agli altri inquilini! Il pallavolista argentino ha spiegato ad Amanda Lecciso di non aver alcuna intenzione di illudere Helena Prestes, che sembra essere partita “lanciata” dopo i famosi baci. “Non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100%.“, ha detto Javier alla sorella di Loredana. “Non riesco indipendentemente dal fatto che mi piace o non mi piace. Io così la illudo, non mi vedo fuori da qui con lei e non posso fare finta di niente“.

Insomma, proprio come pensano i fan del reality, Javier è totalmente indeciso su quello che sente, e non riesce ad immaginare un futuro insieme a lei. La sua attuale preoccupazione è quella di non volerla illudere, e per questo sta pensando a cosa fare. Poi si è rivolto a Iago Garcia, dicendogli che Helena vorrebbe sempre baci e che va ad una velocità diversa dalla sua. “Vorrei dirle aspetta”, ha continuato. Il 29enne non ha le idee chiare su cosa prova per la modella, tanto che i fan hanno il sospetto che dietro ci sia un interesse ancora non assopito nei confronti di Zeudi. Sarà davvero così?