Javier Martinez nel mirino al Grande Fratello. L’argentino è recentemente finito al centro di una polemica a causa di alcuni commenti fuori luogo nei confronti di Chiara Cainelli. Tutto è partito ieri sera, sabato 1 marzo, quando gli inquilini hanno festeggiato la Festa di Carnevale. Per l’occasione, il GF ha assegnato a ciascun concorrente un costume. Javier era il ‘genio della lampada‘, mentre a Chiara hanno dato i vestiti di ‘Barbie‘. Nel corso della serata, i due si sono lanciati diverse frecciatine relative ai loro costumi, sfociati poi in critiche più pesanti.

“Io non ho ancora capito il mio vestito”, ha commentato il pallavolista. “Il genio della lampada, ma solo della lampada puoi essere il genio”, ha risposto la ragazza, stuzzicando il coinquilino. Un commento che non è affatto piaciuto al 30enne, che ha poi risposto mettendo in mezzo la fisicità di Chiara: “Tu non puoi essere barbie perché non hai le sembianze”. Al che, l’ex corteggiatrice ha subito avuto la risposta pronta, dicendogli: “Non posso esserlo perché io ho un cervello”.

Nella notte, Javier Martinez ha poi riferito la battuta fatta a Chiara Cainelli ad Helena Prestes e Mattia Fumagalli. Al che, i tre hanno iniziato a deridere la coinquilina. “Io prima le ho detto che non ha le sembianze da Barbie e che secondo me non doveva fare Barbie, diciamo che secondo me non ci siamo”, ha detto Javier mentre sghignazzava. Nel frattempo, Mattia è scoppiato a ridere a crepapelle, seguito a ruota da Helena. “Ma poi quando apre bocca a me cadono i due cog*ioni a terra. Quando parla… aspetto che devo vomitare“, ha aggiunto il maestro di sci.

Il video di questa scena ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una feroce polemica. I tre concorrenti hanno ricevuto una pioggia di critiche sui social, con molti utenti indignati per i commenti denigratori rivolti ad una ragazza di 25 anni. Tra l’altro, vale la pena ricordare che Javier ha avuto un flirt con Chiara dopo il suo ingresso, scambiandosi anche un bacio con lei. A maggior ragione, quindi, in tanti non si spiegano come mai sia dovuto arrivare ad offenderla in questo modo. Il Grande Fratello rimprovererà i tre inquilini nella puntata di domani, lunedì 3 marzo? Non resta che attendere per scoprirlo.