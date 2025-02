Javier e Alfonso, rapporto giunto al capolinea al Grande Fratello? Come stanno le cose

Nella casa del Grande Fratello è andato in scena un importante confronto tra Javier e Alfonso, i due concorrenti sono stati protagonisti di una chiacchierata che è servita ai due per mettere in chiaro alcuni punti, dopo la tensione accumulata.

Joshua e Tormento a Sanremo 2025, chi sono: fidanzata, moglie, carriera/ Curiosità e vita privata

“Non sono d’accordo nel momento in cui c’è qualcuno che parla al posto nostro, dal momento in cui prima l’hai detto e poi risuccede questa cosa. Io non sto con una persona non vera che mette il gioco prima dei rapporti umani, Helena penso che non si comporti in maniera educata, non riesco ad essere compatibile con lei in questo momento. Alfonso D’Apice si è espresso poi contro altri gieffini che secondo il suo pensiero non si starebbero comportando nel modo giusto, come Iago Garcia che non avrebbe avuto un comportamento adeguato nei confronti degli altri gieffini.

Mattia Fumagalli, chi è il concorrente del Grande Fratello/ "Sono una prima donna e un lunatico"

Javier e Alfonso, lo sfogo del modello al Grande Fratello: “Sei incoerente”

Non è finita qui, il confronto tra Javier e Alfonso è infatti andato avanti nella casa del Grande Fratello, con il pallavolista argentino che si è sfogato contro Alfonso D’Apice, accusandolo di essere incoerente, dopo alcune sue esternazioni modificate.

“Tu hai deciso di far parte di un gruppo, non io. Lorenzo è il primo che pensa al gioco, visto che durante la lite con Mariavittoria l’ha messa al corrente che l’avrebbe nominata” le parole di Javier contro Alfonso D’Apice al Grande Fratello. Questa sera i due si scontreranno nella casa del Grande Fratello dopo il confronto già avuto sotto gli occhi attenti delle telecamere e dei compagni di gioco?

Significato Testo Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)