Javier e Alfonso si sono chiariti dopo il Grande Fratello?

L’amicizia tra Javier e Alfonso sembrava giunta al capolinea, i due ex compagni di gioco nella casa del Grande Fratello, capaci di costruire un importante legame che pareva pronto a essere prolungato, avrebbero avuto una chiamata nei giorni scorsi. Una telefonata dai toni accesi, nella quale i due si sarebbero detti di tutto:

“Allora Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono, dove se ne sarebbero dette di tutti i colori. Ovviamente Javier è stato molto pacifico, ma Alfonso pare che non si smuova dal suo pensiero. Tant’è che Javier aveva iniziato a riseguire Alfonso questa notte, ma poi lui glielo ha ritolto. Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier è sempre un signore” le parole del noto esperto di gossip sul rapporto tra i due ex gieffini. Anche Deianira Marzano ha aggiornato sulla questione, mostrandosi comunque sempre dalla parte di Javier e sottolineando i modi gentili del pallavolista argentino.

Javier e Alfonso, rapporto al capolinea? Lo scenario

Adesso, capire cosa potrà realmente accadere tra Javier e Alfonso, è piuttosto complicato. I due ex concorrenti del Grande Fratello sono sempre più distanti e non sembra bastata neanche la telefonata delle scorse ore a calmare gli animi tra loro. Nei prossimi giorni dunque scopriremo, anche tramite i social, se i due decideranno di riavvicinarsi, oppure proseguiranno le loro vite seguendo strade differenti.

A innescare tensioni tra Javier e Alfonso è stato il rapporto nato tra il pallavolista e Helena Prestes, al punto che in una delle puntate del reality tra i due si erano scaldati gli animi proprio riguardo alle intromissioni delle ragazze nel loro rapporto. E in attesa di scoprire il verdetto finale del Grande Fratello, aumenta la curiosità del pubblico anche sul rapporto tra i gieffini.

Grande Fratello, Javier freme verso la finale: sarà il trionfo di Helena?

Intanto, a pochi giorni dal gong finale del Grande Fratello, è tanta la curiosità per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del reality di Canale Cinque. Javier da fuori farà il tifo per la sua fidanzata Helena Prestes, mentre Alfonso non vede l’ora di poter riabbracciare la sua Chiara Cainelli, che si contenderà l’ultimo posto da finalista con Mariavittoria Minghetti, vedremo chi dei due vincerà il reality