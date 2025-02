Javier e Helena, la coppia nuovamente in crisi al Grande Fratello?

Sembravano ormai superati dubbi ed incertezze per Javier Martinez, che si è infatti lasciato andare alla conoscenza con Helena Prestes. In queste ultime settimane, i due amici ‘speciali’ sono diventati una coppia, cosa d’altronde sancita dalle notti hot trascorse insieme sotto le coperte. Eppure, pare che neanche questa passione sia bastata al pallavolista per superare i dubbi sulla modella. Nonostante Helena abbia palesato di provare dei sentimenti forti per lui, Javier, di fronte ad alcuni suo atteggiamenti nei confronti di Lorenzo Spolverato, ha iniziato a temere che lei provi invece ancora qualcosa per lui.

Javier lo ha fatto presente ad Helena, che ha negato qualsiasi interesse residuo per Lorenzo. Cosa alla quale Martinez non crede del tutto, trovando che i suoi gesti dicano ben altro rispetto alle sue parole. Un lungo chiarimento sembra poi aver messo un punto a questi dubbi, eppure le ultime dichiarazioni di Javier smentiscono.

Javier Martinez svela le sue perplessità su Helena dopo uno scontro con Shaila

Il pallavolista ha manifestato ulteriori perplessità nei confronti di Helena dopo la cena di San Valentino al Grande Fratello. Parliamo della serata organizzata dagli autori per le coppie della Casa, che hanno partecipato tutte insieme. Proprio durante la tavolata, Helena e Shaila hanno avuto una discussione, alla fine della quale la modella brasiliana, per stroncare la ballerina, ha iniziato a fare i versi del cane, lasciando tutti basiti, compreso Javier. In confessionale, il gieffino è tornato a manifestare i suoi dubbi su Helena, dichiarando: “Non so neanche come difenderla delle volte, perché veramente faccio fatica a difendere questa ragazza, perché non so dove andare ad aggrapparmi. Più che dirle di calmarsi non so cosa fare. Dunque, ad un certo punto, la lascio fare!” ha ammesso. Che tutti questi dubbi possano portare Javier a troncare la loro storia?