Javier e Helena innamorati al Grande Fratello: la promessa prima della finale

Javier e Helena, la loro storia d’amore proseguirà anche dopo il Grande Fratello, ad assicurarlo è stato lo stesso pallavolista argentino, che salutando Helena Prestes al momento della sua eliminazione ha voluto ribadire quanto tenga alla ragazza, con la quale sogna di costruire una relazione duratura anche lontano dal programma di Canale Cinque.

La storia tra Javier e Helena dunque sembra avere tutte le carte in regola per proseguire anche dopo la finale del programma di lunedì prossimo, che potrebbe vedere la modella brasiliana trionfare in un testa a testa ipotetico con Zeudi Di Palma. Una relazione che ha fatto sognare l’Italia in queste settimane, destinata ad andare avanti dopo la promessa di Javier per la sua Helena. E sui social i fan della coppia non vede l’ora di gustarsi questa ship anche lontano dai riflettori del Grande Fratello, vedremo come si evolveranno le cose.

Javier e Helena, la dedica del modello per la fidanzata

Nelle scorse ore, in cui Javier è tornato a riprendere confidenza con la vita fuori dalla casa del Grande Fratello, non si è fatta attendere una dedica per la modella Helena Prestes. Il rapporto tra i due continua a essere speciale, con Javier che dopo una cena fuori casa in un locale, ha deciso di lasciarsi andare a una dedica per Helena Prestes, con la quale ha tutte le intenzioni di proseguire la storia dopo il programma.

Dopo il ritorno a casa delle scorse ore, Javier si è sintonizzato con Mediaset Extra, lasciandosi andare a un pensiero per la sua Helena: “Manca poco, bellissima questa canzone” ha detto commentando un brano di The Weeknd scattato dalle casse del Grande Fratello.

