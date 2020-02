Javier e Talisa, bacio ad Amici 2020/ Video, “Sono cotta di lui”… ma è fidanzato?

Nella casetta di Amici 2020 scoppia l’amore tra Javier e Talisa? Quello che è successo durante gli ultimi pomeridiani della settimana ad un passo dal serale ha lasciato tutti senza parole, ma di cosa parliamo di preciso? I due si sono mostrati molto vicini durante i loro pomeriggi sul divano e, addirittura, dopo la visione di un film insieme a tutti gli altri, Javier ha preso la palla al balzo approfittando della penombra per baciare la sua collega che ha subito perso la testa. Talisa si è confidata con Martina e Gaia al grido di: “Sono cotta di lui anche se credo sia fidanzato” e mentre la seconda continua a spingerla tra le sue braccia dicendole che sono bellissimi insieme, la Beltrami ha subito tagliata la testa al toro dicendole di stare attenta perché Javier sta mentendo. In molti pensano che il brusco movimento del ballerino sia sospetto perché fino ad un attimo prima di entrare in casetta era al telefono e posava per le foto insieme alla sua bella fidanzata, Solveig Jenselme, e allora cosa è successo in soli tre giorni?

IL BACIO TRA JAVIER E TALISA MANDA IN TILT IL PUBBLICO DI AMICI 2020

A far sorgere il dubbio che la novità non sia dell’ultima ora e che Javier non sia nuovo al tradimento della fidanzata, ci ha pensato Valentin. Quando Talisa è tornata in casetta con le sue stampelle, il ballerino di latino ha subito preso la palla al balzo per chiedere all’amico e collega: “Perché non le fai un massaggio come fai tutte le sere?”. Lo stesso dubbio sulla fidanzata è sorto a Talisa che ha detto chiaro a Javier: “Tu sei quello fidanzato” ma la risposta è stata subito positiva. Il ballerino ha ammesso di aver chiuso con Solveig e lo stesso ha detto quest’ultima sui social quando è stata presa d’assalto dopo la messa in onda del bacio ad Amici 2020.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Talvolta da una convivenza nasce… Appuntamento alle 16.20 su Canale 5 #Amici19 Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 27 Feb 2020 alle ore 6:46 PST





