Javier fa infuriare Helena durante una live: bodyshaming, fanbase e uno skateboard conteso accendono lo scontro. Cos'è successo davvero.

Javier Martinez e Helena Prestes tornano ancora una volta al centro del gossip dopo una diretta su Instagram che ha scatenato i fan e anche la coppia stessa. Nonostante il Grande Fratello sia finito da un pezzo continuano infatti a vivere le fazioni che si erano create durante il reality come gli Heleners, le Zeleners, Helevier e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, quello che li mantiene vivi sono i dissing, le scommesse sui litigi e sui rapporti tra gli ex membri del programma condotto da Alfonso Signorini.

Nell’ultimo periodo a finire nel mirino degli haters è stato Javier Martinez che viene spesso insultato sui social da alcuni follower, i quali lo attaccano facendo bodyshaming e accusandolo di stare con Helena Prestes solo per ottenere soldi dalle collaborazioni. Ma il pallavolista argentino non si è di certo arreso alle accuse degli utenti e ha deciso a modo suo di rispondere. Peccato abbia fatto arrabbiare la fidanzata Helena Prestes, cosa che ha creato un bel pasticcio durante una loro diretta.

Dopo l’ondata di commenti pieni di odio che gli è arrivata addosso, Javier Martinez ha deciso di farsi sentire e quando durante la diretta alcuni fan hanno espresso il desiderio di vedere Helena e Zeudi insieme, lui non ha retto più: “Ora ho letto ‘Zelena vive’. Io non capisco perché ancora, perché le Zelena…”. Così Helena Prestes ha subito fermato le accuse del suo fidanzato: “Stai zitto, amore sei nella mia live, dai smettila, non fare così con loro. Io vi amo tutti“. Ma Javier non si è di certo fermato, anzi! Ha continuato ringraziando le Zelena di aver regalato a Helena uno skateboard dato che poi lo ha utilizzato anche lui. Forse impaurita dalla reazione delle fan, la Prestes ha fermato tutto dicendo di non condividere nessuna parola. Javier ha rincarato la dose: “Ho solo detto che per me dovreste smettere di esistere. Però vabbè. Non avete senso” e la fidanzata ha pregato tutti di non far discussioni: “Devo respirare“.