Nella Casa del Grande Fratello, è ufficialmente scoppiata la passione tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Nell’ultima settimana, i due si sono improvvisamente avvicinati, scambiandosi il primo bacio pochi giorni fa. Nonostante ciò, però, Javier era ancora titubante, spiegando alla stessa brasiliana di non essere pronto a costruire una relazione dentro il reality. Peccato che, dopo aver passato un’ora in confessionale, pare aver cambiato completamente idea. A seguito di una lunga chiacchierata con gli autori, ha dichiarato di avere una nuova visione riguardo il suo rapporto con Helena e di essere disposto a dare una possibilità alla loro relazione.

Queste continue montagne russa tra gli “Helevier” non stanno passano certamente inosservate in Casa, scatenando le reazioni stizzite di molti dei loro coinquilini. La più scettica è sicuramente Zeudi Di Palma, la quale è stata coinvolta con sentimentalmente con entrambi. Secondo l’ex Miss Italia, l’unica realmente presa è Helena, mentre Javier starebbe solo giocando con lei. Dello stesso parere è anche Shaila Gatta, la quale ha avuto un flirt di poche settimane con l’argentino. A tal proposito, l’ex velina ha fatto notare come, con lei, il pallavolista non si sia mai fatto tutti questi problemi, lasciandosi andare fin dai primi giorni.

Grande Fratello, scoppia la passione tra Helena Prestes e Javier Martinez: cosa non torna

Effettivamente, il comportamento di Javier desta parecchi sospetti. Solo una settimana fa, ribadiva di volere solo un’amicizia da Helena, dichiarandosi interessato a Zeudi Di Palma. Addirittura, Shaila crede nei sentimenti della sua storica rivale, Helena, ed è convinta che il pallavolista finirà per farla soffrire: “Lei si farà male secondo me. Lui poteva baciarla mesi fa e non l’ha mai fatto. Non lo vedo interessato come era con me. Qui non c’è nessun sentimento da parte sua. L’importante è l’hype ed Helena non l’ha capito. Io non ci credo a questo rapporto, a questo flirt”.

Allo stesso modo, Zeudi ha confessato di essere molto preoccupata per Helena, poiché teme che Javier possa spezzarle il cuore. Nel frattempo, ha deciso di tirarsi fuori da questo triangolo, non credendo più alla buona fede dell’argentino. La sentenza finale l’ha poi data Lorenzo Spolverato, con una frase che ha fatto parecchio discutere: “Se Helena non fosse stata Helena, non avesse avuto quell’audience lì, Javier manco se la cuccava”. Molti spettatori del Grande Fratello hanno dato ragione al modello, mentre altri credono che Lorenzo, Shaila e Zeudi siano solamente gelosi del grande seguito che hanno gli “Helevier”.