Quello che si stanno chiedendo i fan del Grande Fratello è se Javier Martinez non stia adottando una vera e propria strategia nel rapporto con Helena Prestes. Sono troppi i tira e molla, e questo insospettisce i telespettatori, che non capiscono bene come sia strutturato il loro rapporto. Certo è che il triangolo Helena-Zeudi-Javier è al centro delle polemiche di questo periodo e i colpi di scena a riguardo sono tantissimi. Anche Lorenzo Spolverato ha espresso dei dubbi sulla sincerità del pallavolista, mentre Shaila ha messo in guarda Zeudi.

Lorenzo Spolverato contro Javier: “È ambiguo”/ Shaila Gatta mette in guardia Zeudi dal triangolo amoroso

A fare scalpore è stato però il fatto che Javier Martinez si è riavvicinato a Helena Prestes dopo il flirt con Zeudi Di Palma. Lui e la modella hanno festeggiato il Capodanno Cinese, lasciandosi andare a risate e sguardi che hanno insospettito tutti e hanno fatto arrabbiare Zeudi Di Palma, la quale li ha invitati a fidanzarsi una volta per tutte. I dubbi del pubblico sono nati dal fatto che pochissimo tempo fa Javier Martinez aveva chiuso definitivamente con Helena Prestes a fronte del suo interesse rivolto alla Miss Italia. Eppure nelle ultime ore sembra che le carte in tavola siano di nuovo sparpagliate. Dove sta la verità? A Javier piace Zeudi o Helena?

Javier Martinez in crisi al Grande Fratello: "Attratto da Helena Prestes ma Zeudi..."/ Continua il triangolo

Javier Martinez a Helena Prestes: “Mi sto accorgendo che tu sei…”

Durante i festeggiamenti del Capodanno Cinese dell’altra sera al Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes si sono mostrati molto uniti tanto da essersi addirittura appartati. I due sono andati in giardino e si sono rilassati scambiandosi bacini e abbracci: “Ti vuoi tutelare perché hai sofferto tanto che male c’è“, ha detto Helena dopo che lui si è lamentato di essere indeciso: “Ti ricordi quanto mi sei stato vicino? Quando piangevo, avevo paura, ero debole, eri lì. Sei una persona stupenda“.

Mariana, la sorella di Helena Prestes ‘criptica’ sulla vicinanza a Javier/ “Basta puntare il dito…”

A quel punto è arrivata la risposta inaspettata di Javier, che ha risposto a Helena di trovarla bellissima, profonda e divertente, e che più passa il tempo più lui pensa bene di lei. Così, Zeudi Di Palma si è avvicinata al ragazzo chiedendogli perchè non si mettessero insieme, dato che lui prova palesemente qualcosa per lei. A quel punto Helena Prestes si è subito indispettita, dichiarando di non voler fare quel gioco. Javier, invece, ha difeso la sua posizione dicendo di stare bene in questa armonia e di volersi vivere questa cosa in questo modo. Sarà sincero o starà semplicemente giocando?