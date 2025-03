Javier Martinez smaschera Chiara Cainelli al Grande Fratello

Si avvicina la finale del Grande Fratello e non mancano le tensioni nella casa più spiata d’Italia, nelle scorse ore Javier Martinez ha tuonato contro Chiara Cainelli nella casa più spiata d’Italia. Tra i due gieffini non sembra correre buon sangue e il pallavolista argentino ha colto l’occasione per scagliarsi contro la ragazza nel programma, mettendo nel mirino anche il suo rapporto con Alfonso D’Apice, uscito da qualche settimana dal programma.

“A me lei sembra una ragazza abituata a stare in un ambiente in cui è un po’ la regina…E a me questo tipo di ragazze un po’ altezzose proprio non mi piace” ha svelato Javier Martinez confrontandosi con alcuni suoi compagni di gioco nella casa del Grande Fratello. Insomma, il sudamericano ha deciso di giocare a carte scoperte, ammettendo di non gradire gli atteggiamenti della ragazza.

Chiara Cainelli replica in confessionale a Javier Martinez

Dopo le parole di Javier Martinez sono arrivate anche quelle di Chiara Cainelli, che non ha perso l’occasione per dire la sua contro il compagno di gioco al Grande Fratello, intervenendo in confessionale.

Chiara Cainelli ha dichiarato che non sopporterebbe i modi di fare di Javier Martinez, asserendo senza indugio alcuno di credere che dovrebbe dirle le cose in faccia: “Lui dice le cose sottoforma di battuta…Parla chiaro con me…Non hai neppure la confidenza di scherzare…” Dal canto suo Javier, finito nel mirino della sorella di Helena, non ha fatto mistero di credere che la coinquilina della casa più spiata dagli italiani sia una stratega, proprio per questa si sarebbe messa insieme ad Alfonso D’Apice, una relazione dunque a favor di telecamere.

