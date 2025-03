Javier Martinez spiazza al Grande Fratello. Negli ultimi mesi, l’argentino ha conquistato il pubblico per i suoi modi pacati e il suo carattere gentile. Un’ultima rivelazione di Chiara Cainelli, però, sembra svelare un lato inedito del concorrente. Ieri, venerdì 28 febbraio, gli inquilini hanno avuto la possibilità di trascorrere una giornata fuori dalla Casa, tra partite a golf e un bel pranzo al ristorante. Nonostante ciò, non hanno potuto comunque fare a meno di discutere. In particolare, Shaila Gatta ed Helena Prestes hanno avuto una lite accesa, durante la quale la brasiliana avrebbe usato anche insulti pesanti.

Stefania Orlando e Javier avrebbero cercato di calmare l’influencer, lanciando diverse frecciatine all’altro gruppo della Casa. Prima, Stefania ha accusato gli ‘Shailenzo‘ di star montando un teatrino e Zeudi Di Palma di fingere di piangere per guadagnare voti. Dopodiché, pare si sia intromesso anche Javier, il quale se la sarebbe presa con Chiara. Stando a quanto raccontato dall’ex corteggiatrice, l’argentino l’avrebbe provocata più volte, mettendo in mezzo anche la sua relazione con Alfonso D’Apice.

Dopo essere tornati dalla ‘gita fuori porta’, gli inquilini hanno parlato a lungo di quanto successo lontano dalle telecamere. Mentre chiacchierava in piscina con Lorenzo Spolverato, Chiara ha svelato di essere stata provocata più volte da Javier. Ultimamente, la giovane trentina stava cercando di riallacciare un rapporto con l’argentino, che invece avrebbe cercato di provocare una lite con lei. “Con Javier credevo stessimo recuperando un rapporto di amicizia. Dopo tutto quello che ci siamo fatti, chi me lo fa fare di fargli gli auguri ai 30 anni? L’ho fatto per Alfonso e per avere un rapporto idilliaco”, ha spiegato Chiara.

Successivamente, ha raccontato la loro discussione: “Arriva là e mi dice ‘Non vedo l’ora che questa si lasci con Alfonso’. E io gli dico ‘Ma che battute fai’. ‘Faccio battute un po’ cattive’, ha risposto lui. Eh no, fai battute proprio di m*rda. Non c’era la telecamera, eravamo lì da soli”. “Questo è il contro di quando si va fuori dalla Casa, non ci sono sempre le telecamere e la gente se ne approfitta”, ha risposto Lorenzo Spolverato, sospettando che il Grande Fratello non potrà mostrare queste immagini.