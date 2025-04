Da tentatore a cavaliere innamorato: Javier Martinez innamorato perso di Helena Prestes

Il grande pubblico della tv generalista lo aveva conosciuto per la prima volta a Temptation Island, quando nel 2019 partecipava in veste di tentatore. Poi l’esperienza a Uomini e Donne, infine l’avventura al Grande Fratello. Proprio nella casa Javier Martinez ha scoperto l’amore per Helena Prestes. Il pallavolista classe 1995 si è invaghito della modella brasiliana che, ovviamente, ricambia e insieme hanno grandi progetti per il futuro.

Curiosa la sua esperienza, brevissima, a Uomini e Donne, dove fu allontanato dalla produzione in quanto all’epoca viveva una storia parallela con un’altra donna. Sembra passata una vita, di sicuro ora Javier Martinez si sente più pronto e maturo per una storia importante. Con Helena Prestes ha intenzioni serie, come ha dimostrato nel corso della sua avventura nella casa del Grande Fratello.

La coppia ha vissuto momento molto intensi nella casa, tra alti e bassi, incomprensioni e gioie. Di sicuro nella fase finale del reality, Helena e il suo fidanzato si sono uniti come non mai e lei era felicissima, dopo la finale, di ritrovarlo ancora ad aspettarla. Proprio durante la puntata conclusiva del Grande Fratello, Javier Martinez ha fatto irruzione nella casa per una promessa solenne alla sua amata, spesso bersagliata e attaccata dagli altri concorrenti.

“Non permetterò mai più a nessuno di alzarti la voce, non succederà mai più fuori. Ti amo tantissimo, ti penso tutti i giorni. Possiamo anche non vincere il Grande Fratello, ma abbiamo vinto noi, hai vinto tu”, le parole al miele di Javier Martinez. Il pallavolista non vede l’ora di cominciare un nuovo capitolo sentimentale, con Helena al suo fianco. Per la Prestes e il suo fidanzato un grande futuro all’orizzonte?

