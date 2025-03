Dopo l’eliminazione di Javier Martinez dal Grande Fratello, per aver perso il televoto contro Shaila Gatta e Chiara Cainelli, il pallavolista ha dovuto lasciare la Casa, ma si è detto assolutamente tranquillo e privo di rimpianti: ha infatti dato tutto fino alla fine. Per questa ragione, dopo essere uscito dal gioco, si è fermato a dialogare con lo staff, spiegando di essere felice di essere arrivato fino a quel punto: “Avevo persone davvero forti al televoto e, secondo me, è anche un giusto questo risultato. Grazie veramente di cuore a tutti, ho dato il cuore per questa casa che fa veramente senza nessun rimorso” ha dichiarato Javier, che si è reso poi protagonista di un bel gesto nei confronti di Helena Prestes, la sua fidanzata, arrivata in finale.

Javier Martinez ed Helena Prestes, dimostrazione di amore: “Pensiamo già a una famiglia”

Javier Martinez ed Helena Prestes stanno insieme da quando si sono conosciuti all’interno della Casa. Tra loro è scoppiato un bellissimo amore tanto che i due progettano già una famiglia fuori dal reality. Per questa ragione, quando Helena Prestes è volata in finale, Javier Martinez è corso ad abbracciarla. Poi, rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, ha spiegato di essere pronto a costruire una famiglia con lei. Insomma, una dichiarazione in piena regola. Ed Helena, dal canto suo, sembra non volersi tirare indietro.

“Vorrei vincere, perché Javi vuole diversi bambini e così il montepremi del Grande Fratello potrebbe farci molto comodo“ ha affermato la modella brasiliana. Come raccontato inoltre da persone presenti in studio, anche durante la pausa pubblicitaria Javier Martinez ha continuato a festeggiare per il traguardo di Helena Preestes e si è detto felice come se fosse stato lui ad approdare in finale. Insomma, una gran bella dimostrazione di amore e di mancanza di invidia che ha fatto gioire i loro fan.