JAVIER MARTINEZ/ Col suo fascino tenebroso ha conquistato Ilaria (Temptation Island)

Javier Martinez con il suo fascino latino sta conquistando tutte

Javier Martinez è il single di Temptation Island che ha messo in crisi Ilaria Teolis e la sua relazione con Massimo Colantoni. Javier, da qui in poi “Javi”, ha attirato l’attenzione di molte. Le sue carte vincenti sono il fascino latino e il suo essere atletico. Javi ha 24 anni, è argentino e gioca a pallavolo. Il campo è il suo habitat naturale, così come lo sport è il suo hobby principale. Quello di Temptation Island rappresenta il suo debutto in televisione. Per quanto riguarda la pallavolo, invece, ha esordito nel 2011, all’età di 16 anni, nella Lube Banca Marche di Appignano. Poco dopo è passato al Civitanova e alla Nova Volley di Loreto, questa volta in Serie B, e infine all’Intervolley Foligno. Martinez ha origini ispaniche, ma è cresciuto in Sardegna. Il suo sogno è di tornare un giorno nella sua terra natia. A parte l’aspetto, però, non ha molto di ispanico. Il 24enne è piuttosto riservato, ma col suo fare tenebroso riesce a far breccia in molti cuori.

Il rapporto tra Federica Lepanto e Javier Martinez

Ultimamente, Massimo Colantoni si è molto avvicinato a Elena. Prima ancora, però, aveva legato in particolar modo con Federica Lepanto. È stato allora che Ilaria ha deciso di fare altrettanto, provandoci con Javier. In breve tempo, lui è diventato il suo miglior confidente. Martinez è un tipo tranquillo, che sa ascoltare. Più che con le parole la conforta con gli abbracci. E Massimo è molto geloso: “Non se merita proprio un caz*o”, ha sbottato Colantoni alla vista del video.”La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, si mettono a piangere! Ma ‘sti caz*i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma sticaz*i! Ma piangesse! Questa è una ragazzina!”. A quanto pare, la decisione di mettersi alla prova è stata alquanto azzardata.

