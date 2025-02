Oggi, giovedì 27 febbraio 2025, Javier Martinez compie gli anni. I suoi compagni del Grande Fratello, lo hanno sorpreso con una celebrazione degna di nota. Dopo un ricco aperitivo e un succulento barbecue, l’atmosfera si è scaldata e il gruppo si è riunito nel salone, allestito con palloncini colorati, cappellini festosi e striscioni carichi di dediche affettuose.

Il punto culminante è arrivato con l’entrata trionfale della torta, preparata con cura e affetto da Federico Chimirri e Helena Prestes. Il festeggiato, visibilmente commosso, ha spento le candeline tra gli applausi e i sorrisi degli amici, ringraziando tutti per questo gesto inaspettato.

Javier Martinez compie gli anni: la dedica speciale ai concorrenti del Grande Fratello

“Non sono uno che si lascia andare alle emozioni. Però sono veramente felice”, ha dichiarato Martinez poco prima di stappare lo spumante. Il suo discorso, richiesto a gran voce dai coinquilini della Casa, è proseguito dicendo: “Penso che questa sia un’occasione più unica che rara fare gli anni qui dentro. A prescindere da tutto, vi auguro il meglio ad ognuno di voi e di realizzare tutti i vostri sogni qua fuori”.

Parole d’affetto quelle del pallavolista nel Modica, che ha voluto rivolgere parole sincere e positive a tutti i concorrenti, mettendo da parte le dinamiche interne e le tensioni con alcuni di loro. Tra applausi e urla di gioia, i calici si sono alzati in segno di augurio.

Helena Prestes e fan: il gesto speciale per il compleanno di Javier

Quella appena trascorsa è stata una nottata ricca di emozioni per Javier Martinez. Il giovane argentino ha ricevuto una sorpresa da parte dei fan. Sebbene fisicamente lontani, la sua “flotta” ha trovato un modo per far sentire la propria vicinanza il proprio supporto. Fuori dalla Casa sono volati palloncini colorati.

Ma le sorprese non sono finite qui. Dopo un crollo emotivo, Helena Prestes ha donato una lettera al suo fidanzato, consegnata e letta mentre si trovavano a letto: “Sorridi. Oggi ti aspetta una bellissima giornata e io sono la donna più fortunata di essere al tuo fianco. Continua così, avrai tutto quello che desideri e io ti auguro tanta tanta felicità”“.