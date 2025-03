Javier Martinez è finito al centro della polemica durante le nomination della serata di giovedì 6 marzo 2025. Il pallavolista argentino ha nominato Shaila Gatta che prontamente ha voluto reagire senza risparmiarsi. Ma andiamo a capire cos’è successo più nel dettaglio durante la diretta del Grande Fratello. “Nero sincero” è stato il piramidale capitato a Javier Martinez, che come ben sappiamo ha il dente avvelenato contro Shaila Gatta ormai da un bel po’, soprattutto per l’alleanza di lei con Lorenzo Spolverato.

“Torno su Shaila per due motivi“, ha detto Javier Martinez – il primo è che mi ha dato del falso e del montato nell’amicizia con Alfonso, con il quale abbiamo sempre detto che nonostante le divergenze con le ragazze il nostro rapporto non si tocca“. Il pallavolista argentino ha poi continuato dicendo che a livello tattico Shaila sa di essere molto forte e che mandando lei al televoto potrebbe uscire Chiara. “Quanto vuoi bene ad Alfonso che vuoi buttare fuori la sua amica“, ha detto. Chiara Cainelli è poi intervenuta dicendo che forse sarebbe stato meglio risparmiarsi alcune frasi dette in precedenza su Alfonso.

Durante lo scontro, Shaila Gatta ha anche insinuato che Javier Martinez dice parolacce di nascosto alludendo alla gita. Alfonso Signorini ha quindi voluto sapere cosa fosse successo e cos’avesse detto di così grave il pallavolista argentino. “Mi ha detto di farmi i c**i miei” ha rivelato Shaila, e il conduttore ha precisato che di certo non si tratta di qualcosa di così grave. Inutile dire che i dissapori tra i concorrenti si stanno facendo sempre più importanti soprattutto ora che si tratta di dare tutto per la finale. Javier Martinez ha dunque nominato Shaila Gatta con la speranza che esca Chiara Cainelli, sarà riuscito nel suo intento? I social nel frattempo sembrano essere dalla sua parte, ecco cosa si legge: “Ma che ca**o vogliono ste chiara e shaila. si lamentano se vengono nominate o meno… ma bona!“.