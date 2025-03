Javier Martinez incalza gli ex concorrenti del Grande Fratello: cos’ha detto

Javier Martinez continua a lanciare frecciatine ai suoi ex coinquilini del Grande Fratello. Giovedì, 28 marzo, l’argentino ha deciso di passare la serata facendo una diretta su Instagram per interagire con i suoi fan. Dopo aver lasciato il reality, Javier è apparso più volte sui social, soprattutto per dare il suo sostengo ad Helena Prestes, che si giocherà la vittoria del programma nella finale di lunedì 31 marzo. Ieri sera, però, ha voluto dedicare più tempo ai suoi sostenitori, facendo una diretta insieme al suo agente, all’amica Gessica Notaro e ad alcuni dei suoi ex coinquilini come Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi.

Grande Fratello, Javier Martinez attacca Lorenzo Spolverato: "Ossessionato da Helena"/ Il like scatena il web

Nel corso della live, Javier ha parlato più volte di Helena, ribadendo quanto senta la sua mancanza e quanto desideri viverla lontano dalle telecamere. Non solo, ha anche detto di seguirla 24 ore su 24 e di non vedere l’ora di vederla vincere il reality condotto da Alfonso Signorini. Infine, ha anche raccontato di aver avuto l’opportunità di guardare molti video di quanto accaduto nella Casa e di aver cambiato idea su diversi dei suoi ex compagni d’avventura.

Helena Prestes smaschera Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?/ "Tu sai tutto perché con il GF siete..."

Javier Martinez difende Helena Prestes fuori dal Grande Fratello: dettagli

Durante la loro relazione, Helena Prestes e Javier Martinez si sono spesso scontrati a causa della mancata difesa dell’argentino nei suoi confronti. Helena, infatti, ha avuto diversi contrati con alcuni degli amici più stretti di Javier nella Casa, come Giglio e Alfonso D’Apice. Javier, dal canto suo, ha sempre mantenuto un atteggiamento più pacato e ha preferito non intromettersi nei litigi, lasciano che Helena affrontasse da sola le discussioni, senza intervenire in sua difesa. Tuttavia, una volta uscito dalla Casa, ha visto alcune cose che gli avrebbero fatto cambiare prospettiva.

Helena Prestes stronca Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ "Mi ha usata come oggetto"

“Guardando certi video, mi pento di non averla difesa, perché aveva ragione su tutto. Questa è la cosa di cui più mi pento, di non averla difesa abbastanza. E mi prendo tutte le responsabilità del caso. Questo mi dà una lezione che, fuori dalla Casa, con me di fianco, non si permetterà mai nessuno di alzarle la voce, nemmeno io. E infatti io capisco anche la sorella e mi fa piacere che ci sia questo amore fraterno. Io ero tranquillo, perché è normale che nella Casa si litiga. Trovarmi di fianco una persona così combattiva come Helena mi ha sempre messo un po’ in soggezione”, ha spiegato.

Javier Martinez influenzato dai fan? Cos’ha detto dopo il Grande Fratello

A seguito della sua eliminazione dal Grande Fratello, Javier Martinez sembra aver iniziato a mostrare un po’ più di carattere. Difatti, dopo aver visto alcuni video di quanto accaduto in questi sei mesi, ha affermato di aver cambiato idea su molte dinamiche e di aver capito che Helena aveva sempre avuto ragione su tutto. A quanto pare, ha chiuso l’amicizia con Alfonso D’Apice, litigando animosamente con lui al telefono. Pur avendo sempre ribadito di voler mantenere l’amicizia con il napoletano fuori dalla Casa, pare che i fan degli “Helevier” gli abbiano fatto aprire gli occhi, allentandosi da lui.

Non solo, Javier ha anche ammesso di aver compreso che non avrebbe mai dovuto provare gelosia per Lorenzo Spolverato. Secondo quanto emerso dai video condivisi dai suoi fan, avrebbe capito che sarebbe Lorenzo ad avere un’ossessione per Helena, e non il contrario. Alla luce di tutto ciò, in molti stanno sottolineando quanto Javier sembri ormai influenzato dai suoi sostenitori, aderendo quasi alla lettera a ciò che dicono. Del resto, si tratta di una dinamica già vista in altri gieffini che, una volta usciti dalla Casa, iniziano ad assecondare in tutto e per tutto il proprio fandom, dando vita a relazioni quasi morbose.