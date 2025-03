Continuano le tensioni al Grande Fratello, anche dopo la puntata di lunedì 3 marzo 2025 gli animi non si placano tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Sta uscendo tutta la rabbia repressa di questi mesi, soprattutto adesso che sta giungendo la fine del programma di Canale 5. Dopo la gita organizzata dagli autori, il pallavolista argentino ha detto ad Alfonso Signorini di non volersi immischiare con le liti degli altri concorrenti. Infatti, durante la mini vacanza Shaila Gatta e Helena Prestes si sono scontrate e Javier non ha difesa la fidanzata.

“Come mai pensi di essere su un altro livello rispetto a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta?” ha chiesto il conduttore a Martinez, e lui ha spiegato che non chiamerebbe mai la sua ragazza con appellativi orribili come invece fa lui. Non solo, nelle ultime ore continuano le polemiche e gli scontri tra le due coppie di fidanzati. I primi a farsi sentire sono stati gli Shailenzo che confrontandosi hanno definito Javier Martinez come un uomo che non prende posizioni: “Lui è un’ombra“, dice Shaila Gatta. “Se lo prendi da solo, è un ca***sotto“. Insomma, parole forti alle quali il bell’argentino ha poi risposto senza risparmiarsi nulla.

Dopo aver visto le immagini degli insulti di Shaila e Lorenzo Spolverato, Javier Martinez è stato protagonista di un confronto con il modello milanese durante la diretta del Grande Fratello, e subito si sono accese le scintille. “Tu parli tanto di cazzimma, mi dai del lupo e io non ti nomino neanche, mi dici che son falso, e io non ti nomino neanche“, ha iniziato il fidanzato di Helena Prestes, – arrivo in sauna e tu te ne vai, poi sono io quello che non ha cazzimma“.

Per quanto riguarda le opinioni del pubblico, i fan sembrano schierati prevalentemente con Helena Prestes, Javier Martinez e il loro gruppo, attaccando invece il “clan” degli Shailenzo: “Loro stanno sempre in gruppo, quando vanno contro qualcuno arrivano sempre in soccorso a spalleggiarsi e hanno il coraggio di parlare degli altri…” si legge sui social, “Un gruppo di ridicoli che può andare avanti solo grazie ad alleanze ridicole, nella realtà non li sopporta nessuno“. Riusciranno mai a riappacificarsi fuori dal Grande Fratello?

