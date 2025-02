Javier Martinez svela quali sono i suoi sentimenti per Helena Prestes in diretta al Grande Fratello

Quali sono i sentimenti di Javier Martinez per Helena Prestes? Alfonso Signorini ha ritenuto necessario fare chiarezza sull’argomento in diretta al Grande Fratello, chiamando entrambi in disparte per parlarne. Il conduttore ha chiesto a Javier cos’è cambiato negli ultimi giorni, in cui si è notato un profondo cambiamento nel legame con la modella brasiliana sempre, però, frenato nei gesti.

Lui ha spiegato: “Il fatto che io tenga tantissimo a lei è una cosa che, per assurdo, mi mette uno stop, perché ho paura di deluderla. Non so dove mettere e mani in questo momento e questo mi rende nervoso.” Javier ha poi aggiunto: “Ho maturato il pensiero di essere in una posizione indifendibile, perché capisco che i miei gesti non sono accompagnati dalle parole, e questo è un errore mio. Anche il contesto, purtroppo, non mi aiuta. Io sono stato sempre molto indeciso e questo è un problema mio, anche nei confronti di Helena. Io vorrei darvi tutte le risposte ma non ce le ho.”

Helena Prestes difende Javier: “È un incontro di anime il nostro”

“Sei egoista però!”, ha allora tuonato Signorini contro il gieffino, ma a difenderlo è stata proprio Helena. “Lui è un ragazzo sensibile. – ha sottolineato la modella – Questo incontro di anime è veramente profondo e noi non vogliamo giocare con questo. Vogliamo proteggere questa cosa, anche se capisco che il pubblico vorrebbe altro.”, ha aggiunto. A difendere il loro legame, dallo studio del Grande Fratello, è stata poi Beatrice Luzzi: “Loro si vogliono un gran bene, il tempo passa e c’è sempre più bisogno di un alleato e sanno di poter contare l’uno sull’altra, e non è poco!” Però ha anche ammonito Prestes: “Helena, nella sua estrema trasparenza, fa sempre lo stesso errore: nel momento in cui lui si avvicina, tu ti lascia andare e lo spaventi!”