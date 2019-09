JAVIER MARTINEZ/ “Sara Tozzi mi ha colpito subito…” (Uomini e Donne)

Javier Martinez non ha perso tempo e, dopo aver visto il video di presentazione di Sara Tozzi durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne a cui ha partecipato insieme a Ilaria Teolis per commentare il proprio percorso a Temptation Island 2019, ha chiesto aa redazione di poter corteggiare Sara. La Tozzi ha così deciso di uscire subito in esterna con Javier che, in studio, alla domanda di Maria De Filippi sui motivi che l’hanno spinto a restare, ha ammesso di essere stato subito colpito da Sara e da suo video di presentazione decidendo così di restare a corteggiarla. Non tutti, però, credono alle parole di Javier, su tutti Francesco che, dopo essere stato definito furbo da Giulia Quattrociocche, ha dichiarato che, in realtà, il vero furbo è Javier che, avendo già fatto un programma televisivo, sa come muoversi. Sara, però, decide di continuare a conoscere Martinez ammettendo di essere interessata (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

JAVIER MARTINEZ CORTEGGIATORE DI SARA TOZZI

Javier Martinez sbarca a Uomini e Donne. L’ex tentatore di Temptation Island 2019, dopo aver fatto parlare di sè per il rapporto speciale che ha instaurato con Ilaria Teolis all’interno del villaggio del programma dell’amore, torna al centro dell’attezione grazie a Uomini e Donne. Con l’ex fidanzata di Massimo Colantoni c’è solo un bel rapporto d’amicizia e, ancora ufficialmente single, Javier ha scelto di cercare l’amore in tv. Nella puntata odierna del trono classico dedicata principalmente al percorso di Giulia Quattrociocche, Maria De Filippi annuncia una sorpresa per Sara Tozzi. La tronista, già al centro della polemica per la scelta di far restare Francesco, il corteggiatore eliminato da Giulia perchè interessato al trono, riceve la rosa rossa proprio da Javier che ha espressamente chiesto di poter conoscere la Tozzi.

JAVIER MARTINEZ RIFIUTA GIULIA QUATTROCIOCCHE E SI DICHIARA PER SARA TOZZI

Javier Martinez è stato uno dei tentatori più apprezzati dai fans di Temptation Island 2019 al punto che in molti si aspettavano di vederlo sul trono. Oggi, però, per Javier inizia un percorso nuovo ovvero quello di corteggiatore. Sin dal suo ingresso in studio, Javier non ha dubbi sulla tronista da corteggiare: Martinez, infatti, si dichiara subito per Sara, felice di poterlo conoscere meglio rifiutando così Giulia Quattrociocche che, pur non ammettendolo, non riesce a nascondere di esserci rimasta male. “Ci sei rimasta male di non piacergli?”, chiede Maria De Filippi. “No”, risponde Giulia mentre il tronista Giulio Raselli smentisce la collega. Javier, dunque, è protagonista di Uomini e Donne sin dalla sua prima puntata. Il percorso dell’ex tentatore, tuttavia, è destinato a finire presto con buona pace della tronista Sara…



© RIPRODUZIONE RISERVATA