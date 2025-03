Nessuno avrebbe scommesso un euro su Helena Prestes e Javier Martinez e invece sembra che la loro relazione stia andando a gonfie vele. Lei non ha avuto subito fortuna con l’amore all’interno della casa perché ha iniziato con un infatuazione per Lorenzo Spolverato, che poi ha preferito Shaila, poi ha iniziato a guardare il pallavolista con occhi diversi, fino a quando Zeudi non le ha confuso la testa. Poi il ritorno alle origini che ha sconvolto i fan che ormai la vedevano insieme all’ex Miss Italia.

Helena Prestes stuzzica Zeudi Di Palma: “Posso baciare Javier?”/ Web in rivolta: “Ossessionata”

Fuori in giardino a godersi il sole, la modella brasiliana in compagnia di Stefania ha raccontato che il suo fidanzato le ha lasciato un bigliettino con su scritto delle romantiche parole: “Non ho bisogno di niente se ho te accanto a me”.

Javier Martinez, il pensiero di Stefania Orlando: “Lui è bellissimo anche dentro”

Helena Prestes – che ha stuzzicato Zeudi – dopo aver letto questo bigliettino da parte di Javier Martinez è rimasta così contenta da essere al settimo cielo: “Ho dormito con il cuore, stupendo”. Finalmente lui si è aperto, si sta godendo questa relazione senza paura del giudizio altrui, e chissà cosa succederà quando le telecamere si spegneranno e dovranno viversi nel mondo di tutti i giorni.

Grande Fratello, colpo di scena per Helena Prestes/ “Zeudi è importante per me”. Rabbia sui social

La modella brasiliana ha racontato tutto quanto alla sua amica Stefania Orlando, sempre molto vicina alla neo-coppia, che ha commentato così: “Biglietto stupendo. Lui non è solo bellissimo fuori, ma anche dentro”. E cosa succederà nella puntata di stasera del Grande Fratello? Stando alle anticipazioni ci sarà una seconda eliminazione flash e poi Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro su Zeudi Di Palma, da che parte sta? Quella della modella brasiliana o quella di Shaila? E poi proprio quest’ultima e Lorenzo Spolverato starebbero nascondendo un segreto intimo e a tal proposito sarà interrogata Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli. Infine ci saranno delle nuove nomination perché il gran finale si sta avvicinando.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, sorpresa al Grande Fratello/ Attimi di tensione: “Dai, non litighiamo”