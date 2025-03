Javier ricorda a Helena quanto sia importante per lui: “Il giorno che ci siamo fidanzati…”

Sono ore speciali per Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. L’ultimo messaggio dei fan, recapitato direttamente in aereo, con uno striscione volante sopra la casa di Cinecittà, recitava “ha vinto il cuore”. Una frase che ha colpito particolarmente il gieffino Javier, che alla sua amata ha detto e ribadito i suoi sentimenti con parole dolcissime: “Ha vinto il cuore il giorno in cui ci siamo messi insieme”.

Fan il delirio per la coppia, che appunto ha ricevuto diversi messaggi nel corso della giornata odierna. Dopo l’inaspettata sorpresa i concorrenti hanno raggiunto l’esterno della casa per ringraziare pubblico e follower per il bel gesto. “#Helevier, grazie. Quanto siete belli”, le parole della modella.

Helena e Javier, storia di un grande amore nato sotto le telecamere del Grande Fratello

Anche Mariavittoria è rimasta affascinata dalla coppia ed è felicissima di vederli assieme, così affiatati. “E’ bello vedervi così”, gli ha detto dopo aver avvisato Helena e Javier del messaggio che sopraggiungeva sopra la casa di Cinecittà. Javier, dal canto suo, ha voluto soffermarsi sul gesto dei fan e ha manifestato grande affetto nei loro confronti, che si sono spesi tantissimo per la coppia.

“Vi amiamo tantissimo. Non vediamo l’ora di conoscervi”, le belle parole del pallavolista, grato per tutto il supporto ricevuto in tutti questi mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello. Non ci resta che unirci al coro e augurare le migliori fortune sentimentali a questa dolce coppia nata tra le mura di Cinecittà.

